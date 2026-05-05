Tensiuni uriașe în Strâmtoarea Ormuz: Donald Trump anunță lovituri, Iranul răspunde: „Abia am început”

Schimb de mesaje dure între Washington și Teheran, pe fondul escaladării tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol.

Donald Trump a declarat că forțele americane au reușit să „destabilizeze” acțiunile iraniene în zonă, susținând că mai multe ambarcațiuni rapide au fost lovite în cadrul unei operațiuni militare recente.

Intervenția face parte din „Project Freedom”, o inițiativă lansată de administrația americană pentru a asigura circulația navelor comerciale blocate la intrarea și ieșirea din strâmtoare.

Potrivit liderului de la Casa Albă, marina SUA ar fi distrus șapte astfel de ambarcațiuni iraniene, într-un efort de a securiza una dintre cele mai sensibile zone maritime din lume.

De cealaltă parte, reacția Teheranului nu a întârziat. Președintele parlamentului iranian a transmis un avertisment dur către Statele Unite, afirmând că acțiunile de până acum reprezintă doar începutul.

Incidente în lanț în zonă

Tensiunile sunt amplificate și de incidentele recente din regiune. Emiratele Arabe Unite și Coreea de Sud au raportat atacuri asupra unor nave comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz.

În plus, un incendiu de proporții a izbucnit într-un port petrolier din Emirate, după un atac cu drone atribuit Iranului. Situația rămâne extrem de volatilă, iar riscul unei escaladări majore în regiune este tot mai ridicat.