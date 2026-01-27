Trafic îngreunat de ceață și ploaie în aproape toată țara
Este şi ceaţă în judeţe din sud şi est
În ţară se circulă, la această oră, pe un carosabil umed pe majoritatea drumurilor.
Este şi ceaţă în judeţe din sud şi est şi aglomeraţie în apropiere de capitală.
A oferit detalii Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române:
Se circulă în general pe un carosabil umed la nivelul întregii țări. Sunt precipitații sub formă de ploaie slabă, iar local ceața diminuează vizibilitatea pe mai multe artere rutiere din județe aflate în zona de sud și de est a țării. Trafic intens, în schimb, la intrarea în capitală dinspre Otopeni pe Drumul Național 1, înspre autostrada A3 în zona Voluntari, dinspre Drumul Național 7 în zona localității Chitila, valori crescute de trafic fiind și pe centura capitalei în zonele Chiajna, Tunari și Pantelimon.
Citește și:
- 11:45 - Realitatea PLUS a depus la Curtea de Apel acțiunea împotriva deciziei CNA. Avocat: Retragerea licenței era o chestie prestabilită înainte de ședință -VIDEO
- 11:40 - Armistițiul temporar calmează piețele. Petrolul se ieftinește puternic: este cea mai mare scădere din ultimii 6 ani
- 11:25 - Alexandra Păcuraru, despre decizia CNA de a închide Realitatea PLUS: „Nu mai există democrație când închid gura opoziției. Vom lupta cu fruntea sus!”
- 10:42 - Ștefăniță Avrămescu (AUR), despre închiderea Realitatea PLUS: „CNA-ul vrea o presă obedientă, dependentă, care să nu deranjeze și să nu pună întrebări”
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News