Vreme călduroasă, apoi furtuni puternice. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone din țară

Vremea rămâne călduroasă miercuri, 24 iunie, în cea mai mare parte a țării, însă atmosfera va deveni tot mai instabilă după-amiaza și seara. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. În același timp, disconfortul termic va fi ridicat în vestul, nord-vestul și sudul României. Temperaturile maxime vor urca până la 34 de grade Celsius în Banat și Crișana.
Ploi torențiale, vijelii și grindină în a doua parte a zilei
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, instabilitatea atmosferică se va accentua mai ales după-amiaza și seara. Cele mai vizate vor fi zonele de deal și de munte, unde norii se vor dezvolta rapid, iar vremea se va schimba în scurt timp. Sunt așteptate averse torențiale, tunete, fulgere și intensificări temporare ale vântului. Rafalele pot ajunge până la 70 km/h, iar local fenomenele pot deveni severe.
Meteorologii spun că, pe alocuri, ploile vor aduce cantități importante de apă. În intervale scurte de timp se pot acumula între 15 și 25 de litri pe metru pătrat. Izolat, cantitățile pot trece de 40 sau chiar 50 de litri pe metru pătrat. În aceste condiții, nu sunt excluse episoadele de vijelie și căderile de grindină. Temperaturile vor fi diferite de la o regiune la alta. Maximele vor porni de la 23 de grade Celsius în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 34 de grade în vestul țării. Pe timpul nopții, minimele vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Astfel, ziua va aduce atât căldură accentuată în unele zone, cât și fenomene de instabilitate în altele.
Vreme instabilă și în București
Și în Capitală, miercuri, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. În a doua parte a zilei sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică. Norii se vor dezvolta accentuat, iar ploile de scurtă durată își pot face apariția. Acestea vor fi însoțite de tunete și fulgere. Cantitățile de apă estimate pentru București sunt de 5 până la 10 litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot depăși 15 litri pe metru pătrat. Meteorologii nu exclud nici grindina de mici dimensiuni, mai ales în timpul episoadelor de furtună. Vântul poate avea intensificări, cu rafale de până la 45 km/h.
Temperatura maximă în București va ajunge la aproximativ 30 de grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 17, cel mult 19 grade Celsius. Chiar dacă ziua începe cu vreme caldă, schimbările pot apărea rapid în a doua parte a intervalului. De aceea, Capitala intră și ea în zona vizată de instabilitate atmosferică.
România se pregătește pentru o perioadă cu temperaturi ridicate și ploi puține
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni arată că temperaturile vor rămâne peste cele normale pentru această perioadă în toată țara. În același timp, deficitul de precipitații va continua în cea mai mare parte a intervalului. Estimările ANM indică o perioadă mai caldă decât ar fi obișnuit la final de iunie și început de iulie. Lipsa ploilor suficiente ar putea menține condițiile de secetă în mai multe regiuni. În săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate zonele țării. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în vest, nord-vest și centru. În privința ploilor, regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vest. În restul regiunilor, însă, cantitățile de precipitații vor fi deficitare, mai ales în nord.
Și în săptămâna următoare, temperaturile medii vor continua să fie peste normalul climatologic. Cele mai mari abateri sunt așteptate în vest, nord și centru. Astfel, după episoadele de instabilitate din aceste zile, vremea va rămâne în continuare mai caldă decât în mod obișnuit. În același timp, ploile nu vor reuși să acopere deficitul de apă din multe zone ale țării.