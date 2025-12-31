Zeci de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Multe dintre ele au ajuns la spital
Zece au fost transportate la spital
Dispeceratul Național Salvamont informează miercuri că, în ultimele 24 de ore, un număr de 33 de persoane au fost salvate de pe munte, dintre care zece au fost transportate la spital, potrivit realitatea.net.
„Au fost salvate 33 de persoane. Dintre acestea, 10 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate o persoană a decedat și a fost predată la Serviciul IML', a precizat Salvamont România, pe pagina sa de Facebook.
Conform sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 32 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.
Cele mai multe - nouă apeluri - au fost primite pentru Salvamont Maramureș.
S-au mai primit solicitări pentru:
* Salvamont Lupeni - 5 apeluri
* Salvamont Neamț, Salvamont Gorj și Salvamont Cluj - câte 3 apeluri
* câte 2 apeluri pentru Salvamont Voineasa, Salvamont Sibiu și Salvamont Județul Brașov,
* câte un apel pentru Salvamont Municipiul Brașov, Salvamont Argeș și Salvamont Caraș Severin - Semenic.
De asemenea, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit, în ultimele 24 de ore, și 27 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.
Citește și:
- 21:24 - Mircea Lucescu, condus pe ultimul drum vineri: unde va fi înmormântat și la ce oră au loc onorurile militare
- 20:29 - Iarna lovește din nou înainte de Paște: zăpadă de doi metri la munte și ger în toată țara
- 19:27 - Mesaj de la Washington: Trump cere statelor NATO să acționeze rapid în criza din Golf
- 18:41 - Istvan Kovacs merge la Campionatul Mondial din 2026! Trei arbitri români, confirmați oficial pentru turneul final din America
