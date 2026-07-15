Economie· 1 min citire

Coșurile de cumpărături, din ce în ce mai goale. Alimentele la promoție - cele mai cumpărate de români

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat15 iul. 2026, 11:51
Actualizat15 iul. 2026, 11:54
SursăRealitatea PLUS

Inflația i-a făcut pe români să își schimbe obiceiurile. Aceștia cumpără mai puține alimente și aleg tot mai des produsele promoționale. Micile plăceri, precum ciocolata, alcoolul și snack-urile ajung tot mai rar în coșul de cumpărături. Oamenii optează pentru produse mai ieftine precum , legumele, carnea de pui și conservele, însă, și acestea, cumpărate în cantități mai mici. Ce alimente își mai permit românii?

Scumpirile schimbă obiceiurile alimentare ale românilor

Produsele promoționale sunt cele mai cumpărate.

- Timp de 11 luni consecutive, cantitatea de alimente și băuturi cumpărate a scăzut semnificativ

- În aprilie 2026, volumul cumpărăturilor a fost cu peste 6% mai mic decât în aceeași lună a anului 2025

- Aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg către produse aflate la promoție

- Magazinele de tip discount au ajuns la aproape o treime din piață

Cel mai des cumpărate

- Legume proaspete

- Ouă

- Carne de pasăre

- Produse ready meal (conserve și patiserie)

Cel mai rar cumpărate produse

Whisky: -6%

- Bere: -4%

- Ciocolată, dulciuri și snack-uri

- Zahăr, condimente și băuturi carbogazoase

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