Daniel Udrescu: Cine controlează viitorul aurului României? Cazul Certej ridică întrebări legitime. Bolojan, fondurile, Blackrock, Rothschild este doar un fir

Vânzarea proiectului minier Certej către compania canadiană Varvara Development Group Ltd. marchează o nouă etapă într-una dintre cele mai controversate investiții miniere din România. Tranzacția nu înseamnă doar schimbarea unui investitor, ci readuce în discuție o întrebare esențială, cine va controla pe termen lung resursele strategice ale României.

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