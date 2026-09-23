Economie· 1 min citire

Euro atinge un nou maxim istoric, în timp ce Bursa de la București deschide pe roșu

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 13:41

Moneda europeană a ajuns la o valoare record de 5,278 lei, marcând o depreciere a leului pe fondul scăderilor de pe piața de capital internă.

Moneda unică europeană continuă să se aprecieze accelerat pe piața interbancară, înregistrând miercuri un nou nivel record în raport cu leul românesc. Potrivit datelor anunțate, euro a ajuns la un curs de 5,278 lei, depășind astfel maximul istoric precedent și accentuând presiunea pe moneda națională.

Deprecierea leului vine într-un context economic volatil, resimțit puternic și pe piața de capital internă. Odată cu acest salt al valutei, investitorii se arată mult mai prudenți în tranzacționare, reacționând la semnalele economice externe, dar și la presiunile inflaționiste care continuă să își facă simțită prezența.

Scăderi la deschiderea Bursei

În paralel cu evoluția spectaculoasă a monedei europene, Bursa de Valori de la București (BVB) a început ședința de tranzacționare de miercuri cu deprecieri. Indicii principali au deschis "pe roșu", indicând un sentiment de incertitudine și pesimism în rândul brokerilor. Rulajul din primele minute a reflectat reticența pieței, influențată probabil de corecțiile internaționale, dar și de instabilitatea cursului valutar de pe plan local.

Analiștii financiari urmăresc cu atenție dacă Banca Națională a României va interveni pentru a tempera avântul înregistrat de euro sau dacă trendul actual se va consolida în următoarele sesiuni de tranzacționare.

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