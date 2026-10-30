Ministrul Economiei cere majorarea voucherelor de vacanță și investitii in turismul balnear

Publicat 30 oct. 2026, 12:36 Sursă stiripesurse

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat vineri că susține majorarea substanțială a voucherelor de vacanță, reducerea acestora afectând negativ sectorul HoReCa. Oficialul va participa luni la o întâlnire cu miniștrii turismului din UE la Londra.

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