Gabriel Oprea cere un scut de securitate la Marea Neagră. NATO a înregistrat până la 500 de incidente în 2026
Gabriel Oprea cere un scut de securitate la Marea Neagră
Generalul în rezervă Gabriel Oprea solicită consolidarea apărării României la Marea Neagră și introducerea securității regiunii pe agenda reuniunii NATO din 2 decembrie, de la Bruxelles. UMPMV și PPMP propun șapte obiective strategice, în contextul creșterii numărului de incidente maritime.
Generalul în rezervă Gabriel Oprea solicită măsuri urgente pentru consolidarea securității României la Marea Neagră, după ce numărul incidentelor din regiune ar fi crescut de la mai puțin de 50 în 2025 la un interval cuprins între 400 și 500 în 2026. Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și al Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP) cere ca securitatea Mării Negre să fie inclusă pe agenda reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, programată pe 2 decembrie, la Bruxelles.
Într-un comunicat transmis de cele două organizații, Gabriel Oprea atrage atenția asupra riscurilor generate de incidentele care implică drone, mine marine și nave comerciale. Acestea ar pune în pericol navigația și transporturile internaționale de cereale și resurse energetice.
Potrivit declarației colonelului Martin O’Donnell, purtător de cuvânt militar al NATO, acordată postului american CBS News la 26 noiembrie 2026, în Marea Neagră au fost înregistrate între 400 și 500 de incidente în acest an, față de mai puțin de 50 în 2025.
Gabriel Oprea cere ca securitatea Mării Negre să devină o prioritate pentru NATO
UMPMV „Mihai Viteazul” și PPMP salută întâlnirea din 25 noiembrie 2026, de la Mar-a-Lago, dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cele două organizații susțin mesajul comun privind evitarea extinderii războiului și obținerea cât mai rapidă a păcii.
Gabriel Oprea consideră însă că situația de securitate din regiunea Mării Negre impune o atenție mult mai mare din partea Alianței Nord-Atlantice. În comunicat este exprimată îngrijorarea că această regiune nu a fost menționată explicit în declarația comună de la Mar-a-Lago, deși amenințările la adresa navigației și infrastructurii strategice sunt în creștere.
Reprezentanții UMPMV și PPMP amintesc și declarațiile făcute la Berlin, în cadrul Adunării Parlamentare a NATO din 23 noiembrie, când Mark Rutte a subliniat importanța consolidării capacității de apărare și a rezilienței întregii societăți.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat, pe 25 noiembrie, că ambițiile Rusiei depășesc granițele Ucrainei și că amenințările la adresa securității europene sunt tot mai mari.
În cadrul consultărilor româno-germane din 25 și 26 noiembrie, securitatea României și a Mării Negre, apărarea flancului estic al NATO și cooperarea dintre aliați s-au aflat printre temele centrale.
„MAREA NEAGRĂ NU ESTE DOAR UN SUBIECT REGIONAL. ESTE FRONTIERA STRATEGICĂ DE SUD-EST A NATO ȘI A UNIUNII EUROPENE”, se arată în comunicatul semnat de Gabriel Oprea.
Acesta apreciază activitatea militarilor Forțelor Navale Române, a polițiștilor Gărzii de Coastă și a aliaților care contribuie la protejarea navigației, a Dunării și a Mării Negre. În opinia sa, personalul acestor structuri trebuie să beneficieze de echipamentele, tehnologia și sprijinul necesare pentru îndeplinirea misiunilor.
Cele șapte obiective strategice propuse de Gabriel Oprea pentru securitatea României
UMPMV și PPMP au prezentat șapte direcții de acțiune pe care le consideră esențiale pentru protejarea României și consolidarea securității la Marea Neagră.
1. Introducerea securității Mării Negre pe agenda reuniunii NATO din 2 decembrie
Gabriel Oprea solicită ca România să susțină ferm, prin diplomație și solidaritate aliată, importanța strategică a Mării Negre pentru întreaga Alianță Nord-Atlantică. Cele două organizații consideră că subiectul trebuie discutat la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, programată la Bruxelles.
2. Consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite
Un alt obiectiv vizează menținerea și întărirea prezenței militare americane și NATO în România. UMPMV și PPMP solicită inclusiv clarificarea priorităților strategice ale Statelor Unite în ceea ce privește prezența militară americană în Europa.
3. Construirea unui scut integrat de securitate la Marea Neagră
Gabriel Oprea cere accelerarea dotării României cu sisteme moderne de apărare antiaeriană, navală și antidrone. Propunerea include și dezvoltarea capacităților de supraveghere permanentă, prin radare și mijloace de avertizare timpurie.
4. Protejarea infrastructurii și a obiectivelor strategice naționale
Printre prioritățile indicate se numără apărarea portului Constanța, a gurilor Dunării, a Deltei Dunării, a apelor teritoriale și a frontierelor naționale.
Sunt vizate, de asemenea, navigația comercială și infrastructura energetică, inclusiv proiectul Neptun Deep. În comunicat se subliniază că securitatea energetică a României reprezintă o componentă a securității naționale.
5. Dotarea corespunzătoare a instituțiilor de apărare și securitate
Cele două organizații solicită consolidarea capacității operaționale a Forțelor Navale Române și asigurarea echipamentelor necesare tuturor instituțiilor care contribuie la protejarea cetățenilor și a obiectivelor strategice ale țării.
Propunerea vizează structurile de apărare, ordine publică și securitate națională.
6. Operaționalizarea Centrului european de securitate maritimă la Marea Neagră
Un alt obiectiv este funcționalizarea Centrului european de securitate maritimă la Marea Neagră, cu România într-un rol central. UMPMV și PPMP cer intensificarea cooperării dintre NATO, Uniunea Europeană și statele aliate riverane Mării Negre.
7. Protejarea populației și consolidarea rezilienței naționale
Ultima direcție propusă de Gabriel Oprea privește pregătirea populației pentru situații de criză, prin informare, educație și prevenție, fără provocarea panicii.
Organizațiile solicită protejarea spitalelor, comunicațiilor, transporturilor și infrastructurii critice, dar și sprijin concret pentru locuitorii și activitățile economice din Delta Dunării și de pe litoral.
Gabriel Oprea: „România nu caută confruntarea. Obiectivele noastre sunt strict defensive”
În comunicat, generalul în rezervă Gabriel Oprea insistă asupra caracterului defensiv al măsurilor solicitate și susține că obiectivul României trebuie să fie protejarea frontierelor, a infrastructurii strategice și a vieții cetățenilor.
„România nu caută confruntarea. Obiectivele noastre sunt strict defensive: apărarea frontierelor, a infrastructurii strategice și, mai presus de toate, protejarea vieții cetățenilor români. România trebuie să fie un pilon puternic de stabilitate și securitate pe flancul estic al NATO. Trebuie să apărăm pacea prin prevenție, descurajare, solidaritate aliată, capacitate militară credibilă și diplomație inteligentă, exercitată cu demnitate și onoare.”
Președintele UMPMV și PPMP consideră că România are nevoie de decizii și măsuri concrete pentru consolidarea apărării la Marea Neagră.
„ESTE TIMPUL DECIZIILOR ȘI AL ACȚIUNILOR CONCRETE! NU CEREM RĂZBOI. CEREM UN SCUT DE SECURITATE LA MAREA NEAGRĂ!”
Mesajul comunicatului este încheiat cu un apel privind apărarea intereselor naționale: „SECURITATEA ROMÂNIEI NU SE NEGOCIAZĂ!”
Gabriel Oprea invocă reprezentarea unei comunități de peste două milioane de români
În finalul comunicatului, generalul în rezervă Gabriel Oprea precizează că vorbește în numele unei comunități pe care o estimează la peste două milioane de români, formată din militari și polițiști activi, în rezervă și în retragere, alături de familiile acestora.
„Vorbesc în numele unei comunități de peste două milioane de români patrioți: aproximativ 500.000 de militari și polițiști activi, în rezervă și în retragere, împreună cu familiile lor. În toate funcțiile publice pe care le-am deținut, am luptat pentru dotarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru drepturile și demnitatea militarilor și polițiștilor activi, în rezervă și în retragere, și ale familiilor lor. Faptele sunt documentate. Acestea rămân obiectivele fundamentale ale UMPMV și PPMP.”
Comunicatul este semnat de Gabriel Oprea, în calitate de președinte al Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și al Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști, fostul UNPR.
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