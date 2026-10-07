Pe ce își cheltuie românii banii. Mâncarea, taxele și utilitățile consumă cea mai mare parte din bugetul unei gospodării

Publicat 7 oct. 2026, 11:26 Sursă realitatea.net

O gospodărie din România a avut venituri medii de 10.204 lei în trimestrul II 2026 și cheltuieli de 8.650 lei. Vezi cât se cheltuie pe mâncare, taxe și utilități.

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