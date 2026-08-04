Advertising
Economie· 1 min citire
Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în iunie 2026. Energia, cel mai mare avans
Tarife producția industrială
Publicat4 aug. 2026, 10:59
Sursărealitatea.net
Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în luna iunie 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe total piață internă și externă, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).
Citește și
- 11:03Facturi mai mari, după o vară de criză energetică. Bolojan pasează populației nota de plată pentru importurile costisitoare
- 10:51Apele Române și Forțele Navale continuă lucrările pe Dunăre pentru creșterea nivelului apei
- 09:53Românii spun că abia mai supraviețuiesc: „Pensia se duce în câteva zile”
- 09:31Daniel Udrescu: Dunărea are un debit scăzut pentru că barajele au avut prioritate
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News