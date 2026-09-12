Economie· 1 min citire

Rate mai mari la creditele în valută: Cursul euro cedează sub presiunea dezechilibrelor interne

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat12 sept. 2026, 21:04
Actualizat12 sept. 2026, 22:07

Evoluția monedei europene nu mai depinde de șocurile externe, ci reflectă fragilitatea macroeconomică a României.

Românii care au contractat împrumuturi în euro resimt deja povara unor rate lunare mai mari, în contextul în care moneda unică europeană dă semne de apreciere față de leu. Specialiștii din domeniul financiar avertizează că această tendință ar putea continua, afectând direct bugetele familiilor îndatorate în valută.

Dependența de economia locală

Deși în trecut cursul de schimb era influențat semnificativ de șocurile externe și de contextul internațional, analiștii subliniază o schimbare de paradigmă. În prezent, evoluția leului este mult mai dependentă de situația macroeconomică internă a României. Dezechilibrele majore, cum ar fi deficitul bugetar ridicat, inflația persistentă și deciziile politice, pun o presiune constantă pe moneda națională.

Astfel, orice derapaj economic sau lipsă de măsuri fiscale coerente se traduce rapid într-un curs valutar defavorabil pentru leu. În absența unor reforme structurale menite să stabilizeze economia și să reducă cheltuielile statului, românii cu rate în euro trebuie să se pregătească pentru un efort financiar suplimentar în perioada următoare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

rate credite euro

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe