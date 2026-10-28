România intră în iarnă sub presiunea crizei energetice. Cât de mult ar putea crește facturile la energie electrică

Producția redusă de electricitate și limitele importurilor ar putea crea probleme în orele de vârf, în timp ce consumatorii riscă facturi mult mai mari.
Ministerul Energiei avertizează că România ar putea întâmpina dificultăți în acoperirea consumului de electricitate în luna noiembrie, mai ales în intervalul de vârf 17:00–21:00. Autoritățile propun prelungirea până la 30 noiembrie a măsurilor de siguranță introduse în vară, pe fondul scăderii temperaturilor și al creșterii consumului, potrivit realitatea.net.
Principala vulnerabilitate este producția redusă din surse interne. Debitul foarte scăzut al Dunării a dus la oprirea ambelor unități ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, iar prognozele nu oferă certitudini privind repornirea în noiembrie a cel puțin unui reactor. În același timp, seceta afectează producția hidro, inclusiv la Porțile de Fier, iar centralele pe cărbune pot furniza cel mult 1.200 MW și doar pentru perioade limitate. Nici importurile nu sunt considerate o soluție sigură, deoarece și în regiune sunt programate opriri ale unor capacități de producție.
Presiune tot mai mare asupra facturilor
Tensiunile din sistem se reflectă deja în ofertele furnizorilor. Unele tarife au urcat de la aproximativ 1,11 lei/kWh la începutul lui septembrie la circa 1,29 lei/kWh, iar cele mai scumpe oferte depășesc 2 lei/kWh. Într-un scenariu de consum ridicat, o factură de 200 de lei ar putea ajunge la aproximativ 300 de lei, în funcție de furnizor și de evoluția pieței. Articolul amintește și că România a avut cea mai mare creștere anuală a prețului electricității pentru consumatorii casnici din UE în semestrul al doilea din 2025, de 58,6%.