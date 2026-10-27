Anca Alexandrescu, avertisment despre vulnerabilitățile României: „Suntem pe cont propriu”

Anca Alexandrescu a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, modul în care autoritățile gestionează problemele economice și de securitate ale României. Ea a susținut că țara este vulnerabilă pe mai multe planuri și a pus această situație pe seama deciziilor politice din ultimii ani. Criticile sale au vizat atât reprezentanți ai puterii, cât și opoziția, despre care a afirmat că nu reacționează în fața dificultăților invocate.
Anca Alexandrescu: „România este vulnerabilă din punct de vedere economic”
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a comparat actualul climat cu perioadele de tensiune de la sfârșitul anului 1989 și începutul anului 1990. Comparația a fost prezentată ca o evaluare personală a situației din țară.
România este vulnerabilă din punct de vedere economic, este vulnerabilă din punct de vedere energetic, este vulnerabilă din punct de vedere politic, este vulnerabilă din punct de vedere al securității
a declarat Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a criticat ceea ce consideră a fi dependența României de resurse și capacități de producție din exterior. Totodată, a pus sub semnul întrebării rezultatele cheltuielilor pentru apărare și a invocat incidentele cu drone în argumentația sa privind securitatea țării.
Oare nu cumva România a ajuns vulnerabilă din cauza deciziilor celor care astăzi trag semnale de alarmă?
a declarat Anca Alexandrescu
Critici la adresa guvernanților și a lui Traian Băsescu
O parte importantă a intervenției a vizat responsabilitatea politică pentru dificultățile economice resimțite de populație. Anca Alexandrescu a vorbit despre presiunea facturilor și despre cheltuielile pentru medicamente și necesitățile de bază.
În acest context, ea i-a criticat pe politicienii care avertizează asupra unor riscuri sau posibile proteste, susținând că unii dintre aceștia au contribuit, prin deciziile lor, la situația pe care o descriu acum.
Referindu-se la Traian Băsescu, Anca Alexandrescu a invocat sprijinul acestuia pentru Ilie Bolojan și Nicușor Dan și a interpretat intervențiile sale publice ca având o miză politică.
Toate aceste personaje care apar în spațiul public nu postează întâmplător, nu fac declarații întâmplător
a declarat Anca Alexandrescu
Opoziția, acuzată că nu reacționează la problemele țării
Criticile Ancăi Alexandrescu s-au îndreptat și către opoziție. Ea a afirmat că aceasta nu are o reacție pe măsura problemelor pe care le-a enumerat și a acuzat reprezentanți ai AUR că își concentrează atenția asupra activității sale pe rețelele sociale.
În timpul acesta mă îngrozește și faptul că opoziția, în condițiile în care este așa o situație groaznică, nu face absolut nimic
a declarat Anca Alexandrescu
Aceasta a susținut că parlamentari și consilieri locali ai formațiunii se ocupă de monitorizarea și criticarea postărilor sale, în loc să se concentreze asupra problemelor cetățenilor.
Ce a spus despre securitate și restrângerea drepturilor
În cadrul discuției a fost avansată și ipoteza că amenințările de securitate ar putea fi folosite de lideri europeni pentru a justifica restrângerea unor drepturi și libertăți.
Totuși, întrebată dacă amenințările la adresa României ar fi fabricate, ea a precizat că nu consideră justificată o asemenea concluzie.
Nici nu m-aș culca pe ureche și aș trage concluzia că este ceva fabricat. Noi trebuie să rămânem tot timpul în gardă, să fim atenți
a declarat Anca Alexandrescu
Solicitări de explicații pentru Nicușor Dan
La finalul intervenției, Anca Alexandrescu i-a cerut lui Nicușor Dan explicații despre incidentul cu o dronă la care s-a referit în legătură cu zona Oil Terminal. Ea a invocat și așteptările privind clarificarea anulării alegerilor.
Dar eu încă aștept, de exemplu, de la Nicușor Dan să ne spună drona aceea care a ajuns până la Oil Terminal […] de unde a venit, de unde a fost?
a declarat Anca Alexandrescu