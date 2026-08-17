România riscă să rămână fără trenuri. Blocaj financiar uriaș la CFR. Sindicaliști: „Oprirea trenurilor va deveni o realitate”

Sistemul feroviar din România se apropie de un blocaj financiar care ar putea duce la suspendarea unor trenuri. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane avertizează că finanțarea necesară din partea statului este blocată de aproape două luni. Operatorii de transport spun că nu mai au suficienți bani pentru a-și achita obligațiile către CFR SA. Dacă situația continuă, problemele financiare ar putea ajunge să afecteze direct circulația trenurilor și plata salariilor.
Cum s-a ajuns la acest blocaj
Finanțarea ar fi fost blocată prin amânarea aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli, dar și prin întârzierea documentelor necesare pentru planificare. Companiile de transport de călători susțin că nu mai pot acoperi toate cheltuielile pentru serviciul public. Printre obligațiile neachitate sau aflate în pericol se numără tarifele pentru folosirea infrastructurii, energia, combustibilul, mentenanța și reparațiile. Probleme sunt și în achiziționarea pieselor de schimb necesare funcționării trenurilor.
La rândul său, CFR SA nu mai încasează integral banii pe care ar trebui să îi primească de la operatorii care folosesc infrastructura feroviară. Compania ajunge astfel să se confrunte cu propriile probleme de lichiditate. Lipsa banilor poate afecta întreținerea liniilor, funcționarea infrastructurii și plata angajaților. Practic, blocajul se mută de la o companie la alta și amenință întregul sistem feroviar.
Unele trenuri ar putea fi suspendate
CFR SA i-a notificat deja pe operatorii feroviari că unele trenuri ar putea fi suspendate dacă tarifele pentru folosirea infrastructurii nu sunt plătite. Federația spune că situația a ajuns într-un punct critic și nu mai poate fi pusă doar pe seama conducerii unei singure companii. Atât operatorul de stat, cât și companiile private și administratorul infrastructurii se confruntă cu lipsa banilor. Fără o intervenție rapidă, obligația de transport public ar putea deveni imposibil de respectat.
Sindicatele cer deblocarea urgentă a mecanismelor prin care este finanțată CFR SA. Solicitarea privește inclusiv Contractul de activitate și performanță și Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare. „Plata salariilor este o prioritate, iar finanțarea cheltuielilor de exploatare este o urgență”, transmit reprezentanții Federației. Aceștia avertizează că sistemul nu poate funcționa normal fără bani pentru energie, combustibil, reparații și întreținerea infrastructurii.
Federația le cere autorităților să intervină înainte ca problemele financiare să lovească direct călătorii. Plata salariilor și asigurarea banilor necesari pentru funcționarea trenurilor trebuie tratate cu prioritate. În caz contrar, operatorii nu vor mai putea asigura serviciile de transport asumate. „Dacă acest blocaj financiar nu este rezolvat urgent, oprirea trenurilor va deveni o realitate”, avertizează sindicatele.