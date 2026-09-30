UE avertizează asupra unei ierni cu prețuri foarte mari la petrol și gaze

Uniunea Europeană nu se așteaptă la probleme majore de aprovizionare, însă criza energetică ar putea menține costurile la niveluri ridicate.
Uniunea Europeană se pregătește pentru o iarnă dificilă, pe fondul crizei energetice generate de războiul din Orientul Mijlociu. Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a declarat că nu sunt anticipate probleme de aprovizionare, însă prețurile petrolului și gazelor ar urma să rămână foarte mari.
Oficialul european a atras atenția și asupra impactului asupra populației și industriei. Aproape 50 de milioane de europeni au deja dificultăți în a-și încălzi corespunzător locuințele într-o iarnă obișnuită, iar situația s-ar putea agrava în lunile următoare.
Bruxelles-ul ia în calcul relaxarea unor reguli
Pentru reducerea presiunii de pe piața energetică, Comisia Europeană propune amânarea cu un an, din 2027 până în 2028, a aplicării unor prevederi privind emisiile de metan provenite din importurile de hidrocarburi.
Măsura trebuie aprobată de statele membre și Parlamentul European. Organizațiile de mediu critică însă ideea, susținând că amânarea nu va reduce prețurile la energie și va slăbi politica climatică a Uniunii.