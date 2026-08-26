România și-a crescut exporturile de energie cu 52% în primul semestru din 2026

România și-a majorat cu 52% fluxurile fizice transfrontaliere de export de energie electrică în primele șase luni ale anului 2026, până la 4,98 TWh, față de 3,28 TWh în aceeași perioadă din 2025. În schimb, importurile au crescut cu doar 0,4%, de la 5,75 TWh la 5,77 TWh.
Evoluția este relevantă în contextul opririi simultane a celor două unități ale Centralei Nucleare de la Cernavodă. Unitatea 2 a fost oprită pe 4 mai, iar Unitatea 1 pe 10 mai, ambele fiind resincronizate în seara zilei de 30 mai.
Producția internă a crescut cu 7%
În pofida scăderii cu 12% a producției nucleare, producția netă internă a crescut cu 7% în primul semestru.
Creșterea a fost susținută inclusiv de producția hidro, care a avansat cu 18%, și de cea din surse regenerabile, în creștere cu 20%. În schimb, producția termo a scăzut cu 5%.
Consumul intern net a rămas aproape neschimbat, înregistrând o scădere de doar 0,1% față de primele șase luni din 2025.
Exporturi mai mari pe majoritatea granițelor
Creșterea exporturilor s-a reflectat pe patru dintre cele cinci granițe ale României. Cele mai mari avansuri procentuale au fost înregistrate la granița cu Ucraina, de 542%, și la cea cu Ungaria, de 195%.
Exporturile către Republica Moldova au crescut cu 118%, iar cele către Serbia cu 16%. Singura scădere, de 50%, a fost consemnată pe granița cu Bulgaria.
Aproape 1 GW de capacități de stocare
La 1 iulie 2026, puterea brută instalată în Sistemul Electroenergetic Național ajunsese la 19.733 MW, față de 19.246 MW în urmă cu un an.
În același timp, puterea instalată în instalațiile de stocare a ajuns la 924,43 MW, cu o capacitate de stocare de 1.762,50 MWh.
Transelectrica, rol esențial în echilibrarea sistemului
Datele primului semestru evidențiază capacitatea SEN de a se adapta la modificarea disponibilității unor capacități importante de producție.
În acest proces, Transelectrica are un rol esențial. Prin Dispecerul Energetic Național, compania monitorizează permanent sistemul, coordonează echilibrarea producției și consumului și gestionează fluxurile de energie prin rețeaua națională de transport și interconexiunile cu țările vecine.
Astfel, în primele șase luni din 2026, România a produs mai multă energie, a menținut consumul aproape la nivelul anului trecut și și-a majorat semnificativ exporturile, în pofida reducerii producției nucleare și a opririi simultane a celor două reactoare de la Cernavodă.