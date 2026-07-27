TVA-ul de 9% la locuințe ar putea rămâne valabil până în octombrie

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Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a dat aviz favorabil proiectului legislativ inițiat de PSD care prelungește aplicarea cotei reduse de TVA de 9% până la 1 octombrie 2026 pentru achizițiile de locuințe contractate până la 31 iulie 2025, iar instituția lucrează deja la actualizarea aplicației informatice necesare procesării tranzacțiilor.