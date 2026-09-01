Volkswagen, în pragul unei restructurări uriașe: până la 50.000 de angajați afectați. Sindicatele din Germania amenință cu proteste

Volkswagen se confruntă cu tensiuni tot mai mari între conducerea companiei și sindicatele germane, înaintea unei reuniuni importante a Consiliului de Supraveghere. Vineri, membrii boardului ar urma să analizeze și să voteze trei scenarii de restructurare, într-un context în care grupul caută soluții pentru reducerea costurilor și adaptarea producției la noile condiții de piață.
Sindicatul IG Metall transmite că angajații din uzinele Volkswagen sunt pregătiți să se opună oricărei modificări a acordului de restructurare negociat în urmă cu mai puțin de doi ani.
„Dacă boardul încearcă din nou să pună sub semnul întrebării acest acord, angajații se vor revolta în toate fabricile noastre. Ne vom opune cu toate forțele”, a declarat Thorsten Groeger, reprezentant al IG Metall, în cadrul unei întâlniri cu salariații de la Hanovra, potrivit Reuters.
Deși sindicatul nu a lansat până acum un apel direct la grevă, mesajele transmise de liderii angajaților indică o posibilă escaladare a conflictului.
Volkswagen analizează închideri de fabrici și până la 50.000 de concedieri
Planurile discutate de conducerea Volkswagen ar putea sta la baza celei mai ample restructurări din istoria grupului auto german. Printre măsurile luate în calcul se află închiderea unor uzine, separarea unor divizii și reducerea numărului de angajați cu până la 50.000 de persoane.
Directorul financiar Arno Antlitz a atras atenția că, în prezent, Volkswagen nu are o perspectivă solidă de producție după anul 2030 pentru patru fabrici: Hanovra, Emden, Neckarsulm și Zwickau.
Potrivit acestuia, menținerea actualelor capacități de producție, fără măsuri împotriva surplusului de capacitate, ar putea genera un handicap financiar permanent de circa 1,5 miliarde de euro anual pentru companie.
Conducerea Volkswagen afirmă că intenționează să limiteze pierderile de locuri de muncă, însă presiunea asupra costurilor este tot mai puternică. Grupul se confruntă cu taxe comerciale, cu expansiunea constructorilor asiatici și cu scăderea cererii de pe piața chineză, una dintre cele mai importante pentru industria auto europeană.
Uzina din Zwickau, în centrul unei dispute politice
Eventualele închideri sau reduceri de activitate au transformat criza Volkswagen și într-o problemă politică, având în vedere impactul uriaș al companiei asupra economiei germane. În Saxonia, Volkswagen are aproximativ 10.000 de angajați în trei unități de producție, în timp ce alte zeci de mii de locuri de muncă depind indirect de rețeaua de furnizori a grupului.
Premierul Saxoniei, Michael Kretschmer, a cerut o soluție comună între management, angajați și autorități, pentru a evita concedieri masive și reduceri severe ale producției.
„Trebuie pur și simplu să devină mai bine, mai ușor și mai ieftin să produci în Germania”, a afirmat Kretschmer, citat de Reuters.
Patru uzine Volkswagen nu au un plan de producție după 2030
Oficialul regional s-a întâlnit recent cu CEO-ul Volkswagen, Oliver Blume, și cu președintele Consiliului de Supraveghere, Hans Dieter Poetsch, pentru a discuta viitorul uzinei din Zwickau. Întâlnirea nu a adus însă o decizie concretă.
Kretschmer susține păstrarea producției auto în Germania și consideră că o hotărâre privind fabrica din Zwickau trebuie luată în lunile următoare. El a invocat printre principalele probleme ale industriei costurile ridicate ale energiei, dar și reglementările europene privind renunțarea treptată la motoarele cu combustie internă.
Până la 50.000 de angajați Volkswagen ar putea fi afectați de restructurare
Premierul Saxoniei a vorbit și despre nevoia simplificării structurii Volkswagen și a gamei de modele. De asemenea, a sugerat posibilitatea renegocierii contractului colectiv de muncă, inclusiv prin extinderea săptămânii de lucru de la 35 la 40 de ore. Pentru IG Metall, păstrarea programului de 35 de ore rămâne însă una dintre revendicările fundamentale.
Decizia Consiliului de Supraveghere de vineri poate deveni un moment-cheie pentru viitorul Volkswagen. În funcție de opțiunea aleasă, conflictul cu sindicatele s-ar putea amplifica, iar compania ar putea ajunge inclusiv în situația convocării unei adunări extraordinare a acționarilor.