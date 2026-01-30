Anca Alexandrescu, dezvăluiri despre numirile doamnelor din politică. „O să înțelegeți cine ne strigă nouă că ei sunt oneștii”

Într-o nouă ediție a emisiunii Culisele Statului Paralel, realizatoarea emisiunii, Anca Alexandrescu, a vorbit despre un dosarul complex al avocatei șpăgare, cu ramificații largi, în care apar nume cunoscute din politică și care nu poate fi redus la un episod izolat sau la o simplă coincidență.

Într-o nouă ediție a emisiunii Culisele Statului Paralel, realizatoarea emisiunii, Anca Alexandrescu, a vorbit despre un dosarul complex al avocatei șpăgare, cu ramificații largi, în care apar nume cunoscute din politică și care nu poate fi redus la un episod izolat sau la o simplă coincidență.

„Astăzi m-a certat o telespectatoare, de fapt și un telespectator, că nu mă ocup de cazul adolescenților de la Timișoara. Dincolo de faptul că nu am abordat niciodată astfel de subiecte, nu mă pricep la subiectul ăsta și am văzut că foarte mulți în ultima perioadă se pricep și la justiție, știu exact dce trebuie să facă. Îi las pe specialiști să se pronunțe, pentru că și în acest caz tragic, ca mamă de adolescenți, mi se pare absolut îngrozitor ce s-a întâmplat, cred că specialiștii trebuie să lămurească și să schimbe legislația așa cum este necesar.

Nu vreau să fac aici telenovele în platou și, așa cum am spus de cele mai multe ori, eu nu construiesc emisiunile pentru audiență. Să mă acuze cineva că nu fac subiecte despre ce trăiesc azi oamenii în România cred că este o glumă. Cred că sunt singura emisiune la care oamenii au acces și problemele oamenilor se dezbat aici.”

Nereguli la Primăria Capitalei

„Mi-aș fi dorit în seara asta să vorbesc cu unul dintre invitații mei care știe despre pensiile militarilor, de exemplu, mi-aș fi dorit să discut despre ce s-a întâmplat azi la Primăria Capitalei, pentru că unii au sărit să îi ia apărarea domnului Ciucu pentru că, vezi Doamne, AUR, PUSL și PSD s-au opus reformei lui Ciucu. Nu, reforma nu înseamnă să desființezi înainte să faci audit și să vezi exact despre ce e vorba și ce păstrezi și ce se întâmplă cu oamenii aceia.

Foarte bine că au blocat. Pentru că nu poți să desființezi niște instituții după ce Nicușor Dan a omorât niște programe care erau de ajutor pentru tineri, pentru persoanele cu dizabilități, pentru foarte multe categorii care aveau nevoie, doar ca să bifeze domnul Ciucu că face reformă. Eu cred că domnul Ciucu mai degrabă ar trebui să fie preocupat de dosarul ăsta care a explodat la DNA ieri.

Sigur că îmi doresc să discut despre cât mai multe lucruri în emisiune. Acum v-am mai spus, sunt una singură, nu pot să rezolv toate problemele și să abordez toate subiectele.”

Cazul avocatei șpăgare

„M-a certat astăzi o doamnă care îmi spunea că am acordat prea mult spațiu aseară unei persoane botoxate, citez, și că să mă ocup de problemele reale din România. O să constatați în seara asta că voi acorda și mai mult spațiu acestui subiect, pentru că, așa cum am intuit de aseară, acest dosar are un potențial exploziv uriaș.

De altfel, a fost detonat deja. Și așa că poate o să înțelegeți cine ne strigă nouă că ei sunt oneștii, cine ne strigă nouă că trebuie să se termine cu corupția, cu numirea pe pile, pe prietenii. Fix aia care asta fac. Nu este vorba de un dosar, de o domnișoară oarecare de la partid care lua și ea o mică șpăguță. Este un dosar extrem de complex în care apar nume de la președintele României, la primul ministru, la oameni importanți atât din PSD, cât și din PNL și din USR. Habar n-am cât din ceea ce spune doamna Georgescu Adriana este real.

Dar un lucru știu sigur, că scuza penibilă pe care ne-a transmis-o doamna Dogioiu în urma fotografiilor făcute publice cu Ilie Bolojan, că domnul Bolojan face poze la toate evenimentele cu tot felul de oameni, pot să vă spun că și eu sunt în aceeași situație, în campania electorală am făcut poze cu mii de oameni. Dacă unul dintre ei peste câteva zile face ceva, înseamnă că eu sunt vinovată? Nu. Nici domnul Bolojan și nici toți ceilalți nu sunt vinovați, dar aici vorbim despre o doamnă care a venit odată cu fuziunea PDL-PNL, a fost crescută de anumite persoane din partid și a fost pe lângă multe persoane, inclusiv în campanie electorală: domnul Nicușor Dan, domnul Ciucu, am probe în acest sens.

Între timp mă confirmă inclusiv materialul făcut de procurori. Pentru că am spus că sunt în posesia unui mesaj pe un grup, am mai multe mesaje în care doamna l-a adăugat pe Nicușor Dan la grupul respectiv. Un grup care se numea „Nicușor Dan președinte”. Iată că în materialul probator de la procurori apare negru pe alb doamna spunând că ea personal l-a adăugat pe Nicușor Dan la toate grupurile. De altfel, fotografia cu doamna la inaugurarea lui Nicușor Dan la Cotroceni ridică semne serioase de întrebare, pentru că atunci când s-a organizat acel eveniment eu am făcut solicitare oficială către Palatul Cotroceni și am întrebat cine a stabilit lista de invitați și mi s-a spus că stafful de campanie al lui Nicușor Dan.

Am trimis azi solicitare la Palatul Cotroceni să întreb în ce context a fost invitată doamna avocată Adriana Georgescu și pentru ce s-a aflat pe lista de invitați. Evident că nu am primit niciun răspuns până la această oră, sigur, le ia 30 de zile să răspundă.

Nu este un om oarecare, apare în toate fotografiile de campanie electorală cu Ciprian Ciucu, ba mai mult, pe toate grupurile de business pe care posta doamna făcea campanie pentru domnul Ciprian Ciucu și pentru domnul Nicușor Dan. I s-a atras atenția în repetate rânduri pe aceste grupuri dca sunt niște grupuri de business să nu mai facă astfel de postări.

Apar fotografii cu domnul Ciucu și cu doamna. Apar în stenograme referiri la sumele de bani date în campaniile electorale și că aceste personaje sunt obligate să-și plătească datoriile. Se tranzacționează funcții importante și dosare. Mă întreb oare cine o fi domnul Ghiță și domnul Florian din stenograme. Foarte interesant, nu?”

Numirile doamnelor în politică

„Pare că este o telenovelă, dar cum bine spunea Bogdan Tiberiu Iacob mai devreme, cred că de foarte mulți ani de zile nu am mai văzut un dosar care să lovească atât de multe nume. Pentru mine însă a fost foarte clar un lucru: după ce am văzut interviul domnului Voineag, în care a povestit episodul în care s-a dus la domnul Nicușor Dan la Palatul Cotroceni cu un biblioraft și i-a arătat că ce susțin cei din documentarul Recorder nu este corect, mi-am adus aminte unde a spus Nicușor Dan că dacă i-ar pune pe magistrați față în față cu domnul Voineag ar pierde. Le-a spus jurnaliștilor acreditați la Palatul Cotroceni într-o discuție informală, rugându-i să nu facă publice acele informații. Deci domnul Nicușor Dan ascunde intenționat faptul că s-a întâlnit cu domnul Voineag și a văzut care este situația reală. Oare de ce?

Acum înțelegeți de ce nu își mai doresc să fie domnul Voineag? Pentru că iată, a ajuns până la cel mai înalt nivel acest dosar. Habar n-am cine e vinovat și cine nu, din numele care apar în aceste dosare. Este treaba procurorilor și judecătorilor să stabilească aceste lucruri. Noi avem datoria să informăm publicul și să arătăm toate informațiile și dovezile. Foarte interesant este că această doamnă Adriana Georgescu nu numai că s-a învârtit în aceste cercuri și ea cunoștea foarte bine luptele de putere din interiorul PNL, pe care le expune interlocutorilor săi și le veți vedea și dumneavoastră în această seară. Faptul că există niște grupări în PNL, că domnul Ciucu și domnul Bolojan sunt în conflict cu domnul Huber și Helvig. Că nu se poate mișca nimic până nu dispar aceștia. Doamna era foarte bine conectată și când spun lucrul acesta mă bazez și pe alte informații. Într-unul dintre mesajele pe care doamna l-a postat pe unul dintre grupuri vorbește despre un om de afaceri care astăzi am aflat de la un jurnalist de investigație foarte bun că, în urmă cu mulți ani de zile, a apărut într-o investigație foarte interesantă. V-am spus aseară că doamna are o legătură apropiată cu domnul Mircea Toader, care a venit de la PDL. Același domn Mircea Toader a fost foarte apropiat de Anca Boagiu, poate că cei mai tineri nu știu că a fost un scandal care a dezvăluit că doamna Anca Boagiu a cumpărat o vilă pe malul lacului Snagov cu 42.000 de euro de la un domn care era apropiat de domnul Mircea Toader, iar domnul Mircea Toader pescuia pe pontonul doamnei Anca Boagiu. Ei, fix acea persoană care a vândut casa doamnei Anca Boagiu apare într-unul din mesajele doamnei avocat Adriana Georgescu, dânsa fiind și ea o apropiată a domnului Mircea Toader. Desigur că nu mai cred de mult în coincidențe.

O să vedeți în această seară și cum se fac numirile politice. Doamnele care sunt numite, fie că sunt de la PSD sau PNL. O să vă arăt o doamnă numită de la PNL Botoșani, de la domnul Iftime, prietenul domnului Bolojan, al cărui fiu a ajuns consilier onorific la Nicușor Dan, ăla cărui afaceri se rotunjesc cu schimbarea țevilor la Oradea și la București, iar doamna numită la Agenția Antidrog spune cu nonșalanță că funcția sa a fost negociată de către PNL Botoșani. Nu ar fi fost nicio problemă dacă doamna ar fi fost un profesionist, numai că are o problemă: se blochează și nu spune decât câteva cuvinte.

Mai sunt și alte doamne, de pe lângă domnul Ciucu, la fel de bine pregătite. Desigur că sunt foarte mulți și la PSD, și la USR, și v-am dat nenumărate exemple și o să vă mai dau și în seara asta.

Tot în seara asta o să vă arăt și pe domnul Nicușor Dan care întreba de un tânăr în data de 24 ianuarie cum poate să-i convingă pe tineri din România să nu mai plece din România, să nu mai fie scârbiți de ceea ce se întâmplă în România. Adică lucrurile astea pe care le arătăm noi în fiecare seară, domnul Nicușor Dan dă un răspuns de râsul lumii. Pentru că iată ce se întâmplă în jurul domniei sale. Cu astfel de exemple, niciodată nu o să-i convingem pe tineri să nu mai plece din România. Iar cei care se revendică a fi pro-europeni, intelectuali, onești, corecții, de ce tac din gură în aceste zile? De ce nu spun absolut nimic? Ca să nu fie niciun fel de discuție, acest dosar a pornit înainte să apară documentarul Recorder, pentru că mă gândesc că vor încerca unii să spună că au legătură lucrurile, nu. M-aș gândi însă că poate documentarul Recorder a apărut după ce a răsuflat că acest dosar va bubui. Sunt foarte curioasă cum vor explica atacurile la șeful DNA și faptul că Nicușor Dan ascunde că a avut această întâlnire. Avem foarte multe de arătat în această seară”, a spus Anca Alexandrescu în deschiderea emisiunii Culisele Statului Paralel.

