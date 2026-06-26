Cine este premierul propus de Ilie Bolojan și ce legături secrete are cu Berlinul

Siegfried Mureșan, pariul lui Ilie Bolojan pentru Palatul Victoria, își datorează ascensiunea unei solide filiere germane. Cu studii, rădăcini familiale și o carieră politică strâns legate de Berlin, europarlamentarul devine propunerea de premier într-un moment critic, în care Germania se află în mijlocul controverselor europene legate de programul SAFE.
Rădăcinile germane și ascensiunea politică a lui Siegfried Mureșan
Nominalizarea ca premier a lui Siegfried Mureșan readuce în atenție legăturile sale strânse cu Germania. Europarlamentarul provine dintr-o familie cu rădăcini în această țară și a studiat la Berlin, acolo unde a fost bursier cu un stagiu de pregătire la Parlamentul german. Ulterior, timp de trei ani, el a ocupat funcția de consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum.
Parcursul său profesional s-a desfășurat în mare parte în jurul instituțiilor și structurilor politice germane. Mureșan și-a continuat activitatea în Partidul Popular European (PPE), unde a lucrat îndeaproape cu formațiunile politice germane CDU și CSU. În intervențiile sale publice, el a promovat constant valorile comunitare, subliniind că PPE este formațiunea părinților fondatori ai Uniunii Europene și declarându-se pregătit să mențină acest grup drept cea mai mare forță politică de pe continent. De asemenea, în contextul provocărilor geopolitice actuale, Mureșan a reafirmat că atacurile asupra Ucrainei reprezintă o agresiune la adresa democrației, a libertății și a statului de drept, motiv pentru care unitatea blocului european este esențială.
Miza nominalizării: Parteneriatul de miliarde cu gigantul Rheinmetall
Mureșan este propus pentru funcția de premier într-un moment extrem de important, în care Germania joacă un rol crucial în programul european de securitate SAFE. Compania germană Rheinmetall urmează să primească peste 5,6 miliarde de euro din partea României, în calitate de principal contractor în cadrul acestui program. Prin această mutare, gigantul german de armament ar urma să încaseze o treime din totalul fondurilor alocate României de către Uniunea Europeană.
Ilie Bolojan a susținut deschis această colaborare, declarând că noul parteneriat transformă România într-un jucător cu un puternic potențial de apărare. Bolojan s-a arătat mulțumit de faptul că partenerul german investește pe termen lung și își consolidează prezența în țară. În completare, directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, a dat asigurări că noua investiție va pune bazele celei mai moderne fabrici din lume pentru producția de pulberi duble și triple.
Controverse și acuzații de lipsă de transparență în industria de apărare
În ciuda argumentelor economice și strategice, parteneriatul dintre România și gigantul german în cadrul programului SAFE a stârnit valuri de nemulțumire în industria europeană de apărare. Vocile critice susțin că Rheinmetall ar fi profitat de poziția sa pentru a crește intenționat prețurile echipamentelor și ale materialelor contractate.
În același timp, decizia a atras reacții dure și din partea altor mari producători din Europa. Companii de renume, cum este constructorul italian Beretta, acuză direct guvernul condus de Ilie Bolojan de lipsă de transparență în procedurile de atribuire a acestor contracte masive, transformând numirea lui Mureșan într-un subiect intens dezbătut atât la București, cât și la nivel european.