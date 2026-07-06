Dragoș Coman (deputat AUR): „Cea mai mare povară fiscală din Uniunea Europeană este pusă pe angajații din România”

Deputatul AUR, Dragoș Coman, avertizează că pretinsa creștere a salariului minim pe economie, de la 1 iulie, se dovedește insignifiantă în buzunarele românilor, din cauza scumpirilor accelerate ale bunurilor și serviciilor din ultimul an, ca urmare a măsurilor de austeritate girate de Guvernul Bolojan.

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