Dungaciu: PNL riscă să plătească prețul politic al susținerii Guvernului alături de PSD și de Nicușor Dan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 oct. 2026, 16:16

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, critică strategia liberalilor în negocierile pentru noul Guvern. El spune că PNL riscă să plătească politic pentru sprijinul dat unui Executiv asociat cu PSD și cu președintele Nicușor Dan. Despre o posibilă moțiune de cenzură, Dungaciu spune că AUR va decide în funcție de cum evoluează situația politică.

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