Politica· 2 min citire

Fost judecător cu pensie specială de 8.000 de euro, pus lider PNL la Călărași

PNL Călărași

PNL Călărași

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 07:58
Sursărealitatea.net

Noile decizii luate în PNL provoacă nemulțumiri și controverse în interiorul formațiunii. În atenția publică au ajuns mai multe numiri făcute de conducerea partidului, după schimbările din ultimele zile. Printre cei care au primit funcții se află un fost judecător cu pensie specială și un fost senator ales pe listele SOS România. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, aceste mutări sunt privite critic chiar și din interiorul partidului.

Unul dintre cele mai discutate nume este cel al lui George Șerban. Fostul judecător, beneficiar al unei pensii speciale de aproximativ 8.000 de euro pe lună, a fost numit responsabil al filialei PNL Călărași. Numele său a mai fost în atenția publică și după pensionare, când a ocupat funcția de secretar de stat în Guvernul condus de Florin Cîțu. Numirea sa este una dintre deciziile care au stârnit cele mai multe reacții.

Fost senator SOS, acum în conducerea PNL

În paralel, în spațiul public este discutată și numirea lui Adrian Peiu. Acesta a fost ales senator pe listele SOS România, partid condus de Diana Șoșoacă. Între timp, Adrian Peiu a anunțat că părăsește formațiunea și se alătură PNL. El a fost numit responsabil al filialei PNL Ialomița.

În contextul acestei mutări, este amintit și faptul că Diana Șoșoacă a fost surprinsă în repetate rânduri lăudând regimul Putin și Federația Rusă. Trecerea unui fost senator SOS în PNL a alimentat și mai mult criticile la adresa conducerii partidului. Decizia este văzută de contestatari ca o schimbare de direcție față de mesajele transmise până acum. Subiectul continuă să provoace reacții în spațiul politic.

Analiștii vorbesc despre o încercare de consolidare a majorității

Potrivit analiștilor politici citați în material, aceste mutări ar avea legătură cu încercarea conducerii PNL de a-și consolida poziția și de a strânge o majoritate politică. Criticii susțin că, în goana după susținere, partidul aduce în funcții oameni din formațiuni pe care până nu demult le critica. Numirile recente au deschis noi discuții despre direcția în care merge PNL. Rămâne de văzut dacă aceste decizii vor aduce sprijin politic sau vor accentua tensiunile din interiorul partidului.

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