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Politica· 1 min citire
Grindeanu, atac devastator la Bolojan: „Îl văd agitat în ultimele zile”
Sorin Grindeanu
Publicat11 sept. 2026, 13:12
SursăRealitatea.Net
Atac dur al lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul PSD spune că premierul este „agitat în ultimele zile”, că vrea să scape cât mai repede și pune această stare inclusiv pe seama scăderii din sondaje.
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