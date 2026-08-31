Advertising
Politica· 1 min citire
Fănel Bogos, dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel, despre întâlnirea cu Ilie Bolojan. Ce i-a cerut premierului
Publicat31 aug. 2026, 07:13
Actualizat31 aug. 2026, 07:14
SursăRealitatea PLUS
Omul de afaceri Fănel Bogos a rupt tăcerea în privința întâlnirii cu Ilie Bolojan, în exclusivitate la emisiunea "Culisele Statului Paralel", moderată de Anca Alexandrescu. Afaceristul a declarat că i-a spus premierului că e victima unor abuzuri grotești, iar Premierul României a promis că se va interesa.
Citește și
- 10:40Kremlinul spulberă planul SUA pentru o întâlnire Trump-Putin-Zelenski
- 10:38Ședință crucială la PSD. Social-democrații nu vor vota un Guvern din care nu fac parte
- 09:39Săptămână decisivă pentru Ilie Bolojan, premierul interimar ar putea fi citat la DNA
- 09:12Generalul Iană vine luni seară la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu - EXCLUSIV
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News