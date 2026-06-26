Politica· 2 min citire

Lider PSD: ”Domnule Bolojan, aţi mințit din nou! L-aţi minţit de două ori pe preşedintele României”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 26 iun. 2026, 23:27

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, l-a acuzat vineri seara pe Ilie Bolojan, că a minţit din nou şi de fiecare dată când PSD şi-a respectat cuvântul, președintele PNL şi-a schimbat condiţiile.

”L-aţi minţit de două ori pe preşedintele României”

”Domnule Bolojan, aţi MINTIT din nou! L-aţi minţit de două ori pe preşedintele României. I-aţi minţit şi pe români atunci când le-aţi spus că România este prioritatea dumneavoastră. Să minţi un popor întreg şi să te joci cu cheia guvernării într-o perioadă în care oamenii nu mai au certitudini, în care ţara riscă să îşi piardă credibilitatea, iar atragerea fondurilor europene şi a investiţiilor depinde de instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline înseamnă deja sabotaj”, a scris secretarul general al PSD pe Facebook.

”Ne-ați oferit o lecţie despre lipsa cuvântului în politică”

Claudiu Manda i-a transmis lui Ilie Bolojan că ”ne-ați oferit o lecţie despre lipsa cuvântului în politică”.

”Timp de două luni aţi cerut PSD să îşi asume guvernarea. PSD şi-a respectat cuvântul. Încă de la primele consultări ne-am asumat responsabilitatea guvernării. Am acceptat să discutăm un guvern tehnocrat. Am acceptat un guvern politic. Am venit cu propuneri şi am participat la fiecare rundă de negocieri. PSD a fost interesat de un singur lucru: programul de guvernare”, a mai spus Manda.

”De fiecare dată când PSD şi-a respectat cuvântul, Bolojan şi-a schimbat condiţiile”

Potrivit secretarului general al PSD, ”de fiecare dată când PSD şi-a respectat cuvântul, Bolojan şi-a schimbat condiţiile”.

”Aţi schimbat formula de guvernare. Aţi schimbat candidatul. Aţi schimbat regulile negocierii. Domnule Bolojan, în politică poţi pierde o negociere. Dar când îţi pierzi credibilitatea, costul îl plăteşte România”, a mai spus Claudiu Manda.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

claudiu manda

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe