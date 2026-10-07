Mesajul lui Nicușor Dan la trei ani de la atacurile din Hamas: „Dezarmarea este condiția pentru pace”

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, la trei ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, că o pace durabilă în Fâșia Gaza poate fi construită doar în condițiile dezarmării complete a grupării.
Șeful statului a subliniat necesitatea respectării planului de pace pentru Gaza și a evidențiat importanța unei soluții care să ofere stabilitate pe termen lung.
Mesajul a fost transmis în contextul marcării a trei ani de la atacurile Hamas asupra Israelului, soldate cu aproximativ 1.200 de morți și 251 de persoane luate ostatice.
„Dezarmarea completă” este esențială
Nicușor Dan a susținut că dezarmarea Hamas reprezintă o condiție necesară pentru stabilizarea regiunii și pentru implementarea planului de pace pentru Gaza.
Președintele României a arătat că procesul de pace trebuie să fie însoțit de măsuri concrete pentru îmbunătățirea situației umanitare din enclavă și pentru reconstrucția acesteia.
Poziția exprimată de Nicușor Dan este în linie cu planul internațional pentru Gaza, care prevede dezarmarea permanentă a Hamas și a altor grupări armate nestatale.
România susține planul de pace pentru Gaza
Nicușor Dan a declarat anterior, în cadrul discursului susținut la Adunarea Generală a ONU, că România sprijină implementarea deplină a planului de pace pentru Gaza.
Președintele a precizat că România a contribuit la evacuarea medicală a unor pacienți din Gaza, inclusiv copii, și a pledat pentru continuarea eforturilor internaționale pentru îmbunătățirea situației umanitare.
Șeful statului a susținut, de asemenea, că diplomația trebuie să rămână principala cale pentru soluționarea conflictelor și pentru obținerea unor acorduri verificabile și durabile.
Trei ani de la atacurile din 7 octombrie
La 7 octombrie 2023, Hamas a lansat un atac asupra Israelului, în urma căruia aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar 251 au fost luate ostatice. Atacul a declanșat războiul din Gaza și o criză umanitară de proporții.
La trei ani de la acel moment, viitorul Fâșiei Gaza rămâne legat de problema securității, a dezarmării grupărilor armate și a reconstrucției teritoriului.
În acest context, mesajul lui Nicușor Dan pune accent pe dezarmarea Hamas ca element necesar pentru ca procesul de pace să poată continua și pentru ca Gaza să poată intra într-o etapă de reconstrucție și stabilizare.