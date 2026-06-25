Mihai Fifor acuză USR că blochează formarea Guvernului: „Când România are nevoie de stabilitate, voi produceți haos”

Deputatul PSD Mihai Fifor, liderul organizației PSD Arad, a lansat joi dimineață un atac dur la adresa USR, pe care îl acuză că subminează negocierile pentru formarea unui nou Guvern. Social-democratul susține că pretențiile formațiunii conduse de liderii săi în negocieri mențin România într-o criză politică cu efecte economice și sociale importante.
Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat în termeni duri poziția USR în negocierile pentru formarea viitoarei coaliții de guvernare, acuzând partidul că împiedică încheierea unui acord politic și instalarea rapidă a unui Executiv cu puteri depline.
„Nu vă mai săturați, USR-iștilor, să blocați această țară? Să o sabotați? Să vă bateți joc, în cel mai josnic mod, de români? Poate ar fi cazul să înțelegeți că joaca voastră cu destinele românilor trebuie să înceteze”, a transmis Fifor într-un mesaj postat pe Facebook.
Liderul PSD Arad susține că USR continuă să blocheze procesul politic într-un moment în care România are nevoie de stabilitate.
PSD cere încheierea rapidă a unui acord politic
„Faceți și de această dată ceea ce știți voi mai bine: blocați. Când România are nevoie de stabilitate, voi produceți haos. Când România are nevoie de soluții, voi creați probleme. Când România are nevoie de un guvern, voi schimbați regulile și inventați noi pretexte”, a afirmat deputatul PSD.
Mihai Fifor a cerut formațiunii să renunțe la ceea ce el numește „sabotarea formării rapide a unui guvern funcțional”.
„Vă somăm să încetați sabotarea formării rapide a unui guvern funcțional! Ajunge!”, a transmis acesta.
Potrivit social-democratului, acordul politic solicitat de președintele României înaintea desemnării premierului și acceptat, în principiu, de partidele parlamentare pro-occidentale ar fi fost „subminat cu bună știință de USR”.
Fifor susține că solicitările formulate de USR în cadrul negocierilor sunt „inacceptabile și inaplicabile” și contribuie la prelungirea actualei crize politice.
Critici la adresa propunerii privind rotația la guvernare
Totodată, liderul PSD Arad a respins și varianta unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, urmat ulterior de un Executiv monocolor PSD.
„România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, iar apoi un guvern monocolor PSD. Țara are nevoie de stabilitate și predictibilitate guvernamentală pentru menținerea ratingului de țară și pentru controlul costurilor de finanțare”, a declarat Fifor.
Acesta a calificat propunerea privind o eventuală rotație guvernamentală drept „un tertip meschin” prin care condițiile negocierii sunt schimbate permanent.
„Pretenția «rotativei» USR este, în realitate, un tertip meschin prin care schimbă permanent condițiile negocierii pentru a face imposibilă ajungerea la un acord. În spatele acestor artificii se ascunde aceeași disperare de a obține funcții și sinecuri”, a afirmat deputatul PSD.
PSD își reafirmă disponibilitatea de a guverna
Mihai Fifor a subliniat că PSD participă „cu toată buna-credință” la discuțiile privind încheierea unui acord politic și că partidul și-a asumat responsabilitatea guvernării, acordând mandat președintelui PSD să formeze Guvernul în cazul în care va fi desemnat de șeful statului.
Apel către partidele politice să permită formarea Guvernului
În finalul mesajului, liderul PSD Arad a făcut un apel către USR și către celelalte formațiuni politice să permită formarea rapidă a unui Executiv.
„Opriți-vă, USR-iștilor! Ajunge! Ați distrus destul. Ați blocat destul. Ați sabotat destul. Nu mai puneți interesele voastre de gașcă înaintea intereselor unei țări întregi. Lăsați România să aibă un guvern. Lăsați România să meargă înainte”, a transmis Mihai Fifor.
PSD solicită, de asemenea, tuturor partidelor și parlamentarilor „responsabili” să evite acțiunile care ar putea întârzia instalarea unei guvernări cu puteri depline, argumentând că dezvoltarea țării și nivelul de trai al românilor depind de existența unui guvern funcțional.