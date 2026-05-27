Negocierile pentru noul Guvern, complet blocate. Desemnarea premierului se amână până în toamnă

Sursă: realitatea.net

Negocierile pentru desemnarea noului premier par să fi intrat într-un nou blocaj politic, iar în culisele Parlamentului se discută deja despre varianta ca viitorul șef al Guvernului să fie numit abia în toamnă.

În acest scenariu, Executivul condus de Ilie Bolojan ar urma să rămână interimar pentru încă câteva luni, într-o perioadă considerată extrem de complicată pentru stabilitatea politică și administrativă a țării. În paralel, consultările dintre partide continuă fără un acord clar privind viitoarea majoritate, conform Realitatea PLUS.

Președintele Nicușor Dan poartă în aceste zile discuții informale cu liderii formațiunilor parlamentare, în încercarea de a găsi o formulă care să poată trece de votul Parlamentului. Surse politice susțin că Eugen Tomac rămâne în continuare favorit pentru funcția de premier, însă atât PSD, cât și PNL ar avea rezerve în privința unei susțineri clare pentru această variantă. Tocmai lipsa unui acord politic solid face ca desemnarea noului premier să fie amânată.

Varianta unui Guvern interimar creează probleme majore

Din punct de vedere constituțional, președintele poate desemna un premier în orice moment. Cu toate acestea, în mediul politic se vorbește despre posibilitatea ca o decizie să fie luată abia săptămâna viitoare sau chiar mai târziu, dacă negocierile continuă fără rezultat. Tot mai multe voci iau în calcul varianta ca actualul Guvern să rămână interimar până în toamnă, ceea ce ar însemna luni întregi fără un Executiv cu puteri depline și fără o majoritate parlamentară stabilă.

Situația ar deveni și mai complicată odată cu intrarea Parlamentului în vacanța de vară. Un Guvern interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență, iar activitatea legislativă ar urma să fie redusă considerabil. Practic, într-o perioadă în care trebuie luate decizii importante pentru economie și administrație, România riscă să intre într-un blocaj instituțional prelungit.

PNRR și proiectele importante riscă întârzieri

Miza politică este cu atât mai mare cu cât în perioada următoare trebuie adoptate mai multe măsuri importante legate de PNRR și de accesarea fondurilor europene. Întârzierile în formarea unui nou Guvern ar putea afecta implementarea unor reforme și jaloane asumate de România în relația cu Comisia Europeană. Liderii politici discută inclusiv despre riscul pierderii unor sume importante dacă proiectele nu vor fi adoptate la timp.

În acest context, presiunea pentru găsirea rapidă a unei majorități parlamentare crește de la o zi la alta. Chiar dacă numele lui Eugen Tomac rămâne în continuare în discuție pentru funcția de premier, negocierile sunt departe de a fi încheiate. Până la o decizie oficială, scena politică rămâne într-o stare de incertitudine, iar varianta unui Guvern interimar pe termen lung începe să fie luată tot mai serios în calcul.