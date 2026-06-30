Nicușor Dan: „Acum nu avem majoritate care să susțină un guvern. Cer să existe 233 de oameni care să voteze”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 30 iun. 2026, 16:15

Nicușor Dan își dorește un viitor guvern cu puteri depline, dar recunoaște că în acest moment aritmetica parlamentară nu este favorabilă unui astfel de scenariu. Șeful statului a susținut marți o conferință de presă, la finalul întâlnirii cu ambasadorii statelor europene acreditați în România.„ Nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să existe 233 de oameni care să voteze un guvern”, a transmis președintele. Nicușor Dan a subliniat că există acord politic pentru respectarea bugetului, a deficitului, a PNRR, dar și a obiectivelor legate de SEF și OCDE.

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