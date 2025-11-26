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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, criticat dur de jurnalistul Cornel Nistorescu
Nicușor Dan, criticat dur de jurnalistul Cornel Nistorescu
"Vrea mecanismul lui Băsescu împotriva rivalilor"
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