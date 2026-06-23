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Nicușor Dan, după consultările cu liderii politici: ”Se conturează varianta unui guvern minoritar”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 23 iun. 2026, 22:01

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis, marţi seară, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, că varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, bazat pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil.

”Se conturează varianta unui guvern minoritar”

”Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris Nicușor Dan, pe X.

”Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat”

Șeful statului invită ”partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord”.

”Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a conchis președintele României.

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