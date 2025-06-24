NICUȘOR DAN IA MINIȘTRII HABARNIȘTI CU EL LA SUMMITUL NATO DE LA HAGA

După guvernul învestit în grabă, miniștrii habarniști ai USR pleacă în deplasare cu președintele încă din prima zi de mandat! Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu pleacă, astăzi, spre summitul NATO de la Haga alături de președintele Nicușor Dan. Sunt controverse uriașe pentru că niciunul dintre cei desemnați nu are pregătire pentru portofoliul pe care îl conduce, ba mai mult, noul ministru de Externe a criticat în trecut atitudinea președintelui american Donald Trump, cu care România trebuie acum să își restabilizeze relațiile de parteneriat.

Președintele Nicușor Dan va participa, astăzi și mâine, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Haga, în Regatul Țărilor de Jos.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, Summitul NATO va reprezenta o oportunitate majoră pentru a reconfirma unitatea și solidaritatea aliaților, precum și trăinicia relației transatlantice, care rămâne fundamentul Alianței Nord-Atlantice.

"Pentru România, apartenența la NATO, cea mai puternică alianță politico-militară din istorie, a adus cele mai solide garanții de securitate din istorie. La rândul său, România continuă să fie un aliat responsabil și activ în NATO, un furnizor relevant de securitate și stabilitate în regiunea Mării Negre și dincolo de aceasta", precizează sursa citată.

În cadrul summitului, liderii vor adopta decizii importante cu privire la creșterea investițiilor pentru apărare, pentru a asigura forțele, capabilitățile, resursele, infrastructura și reziliența necesare întăririi pe mai departe a posturii NATO de descurajare și apărare colectivă, arată Administrația Prezidențială.

Programul summitului va include o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente protocolare. În context, vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care Declarația Summitului de la Haga.

Președintele României va evidenția, în sesiunea de lucru, importanța crucială a legăturii transatlantice și a apărării colective, având la bază Articolul 5 al Tratatului de la Washington. În acest sens, va susține deciziile aliate privind creșterea graduală a bugetelor Apărării și consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare. De asemenea, va solicita acordarea unei atenții sporite Flancului Estic și Mării Negre, regiune de importanță strategică pentru securitatea euroatlantică, arată comunicatul citat.

Totodată, Nicușor Dan va exprima sprijinul pe termen lung pentru Ucraina, precum și pentru alte țări expuse amenințării Rusiei, mai ales Republica Moldova.





