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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan recunoaște că Ilie Bolojan l-a mințit: „A spus că susține un guvern minoritar PSD”
Nicușor Dan
Nicușor Dan spune că Ilie Bolojan a mințit cu privire la poziția sa și a liberalilor în ceea ce privește viitorul Guvern. Președintele a declarat că ar fi preferat ca premierul interimar să recunoască faptul că și-a schimbat strategia. Mai mult, Nicușor Dan a susținut că tuturor o să le pară rău pentru situațiile de acum dacă rapoartele economice ale României vor fi negative.
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