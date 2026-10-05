Politica· 2 min citire

Noi consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Calarasi ca sursă preferată
Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 5 oct. 2026, 09:11

Nicușor Dan discută cu partidele parlamentare după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestire.

Președintele Nicușor Dan îi primește luni, 5 octombrie, la Palatul Cotroceni pe reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare, într-o nouă rundă de consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Discuțiile încep la ora 14:00 cu PSD, urmat de AUR, PNL, USR, UDMR, reprezentanții minorităților naționale, S.O.S. România, POT, grupurile parlamentare Uniți pentru România și PACE – Întâi România, iar seria întâlnirilor se încheie cu parlamentarii neafiliați.

Consultările au fost convocate după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de învestitură în Parlament. Cabinetul susținut de PNL, USR și UDMR a primit 182 de voturi „pentru”, sub pragul de 233 necesar pentru a fi învestit.

Un nou premier, după eșecul votului din Parlament

După respingerea Guvernului Mureșan, Nicușor Dan a cerut partidelor să folosească perioada până la noile consultări pentru a ajunge la o soluție comună. Șeful statului a insistat asupra nevoii de compromis între formațiunile parlamentare și a anunțat că, după discuțiile de luni, va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Președintele a exclus, în declarațiile sale ulterioare, posibilitatea ca AUR să intre în viitorul Executiv. Noua rundă de negocieri este, astfel, decisivă pentru conturarea unei majorități capabile să susțină următorul cabinet în Parlament.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe