„Nu ești șef pe plantație!”. Mesajul Elenei Lasconi pentru Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni

Elena Lasconi a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că jurnalistul de investigație Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni pe durata mandatului său.
Fosta candidată la alegerile prezidențiale a criticat decizia șefului statului și a susținut că libertatea presei și dreptul jurnaliștilor de a pune întrebări incomode trebuie respectate indiferent de relația personală dintre aceștia și politicieni.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Lasconi a afirmat că orgoliile personale nu ar trebui să influențeze activitatea celor aflați în funcții publice. Aceasta a făcut apel la responsabilitate din partea celor aleși și a subliniat că funcțiile publice sunt temporare.
Mesajul transmis de Elena Lasconi: „Nu ești șef pe plantație”
Fosta candidată la Președinție a criticat atitudinea liderilor care, în opinia sa, ajung să confunde funcția publică cu dreptul de a decide cine poate să le adreseze întrebări.
„Toate funcțiile sunt vremelnice. Fie că ești ales primar sau președinte, NU ești șef pe plantație. Dacă nu ai înțeles că votul oamenilor vine cu încrederea lor și cu responsabilitatea ta, mai bine pleacă acasă”, a scris Elena Lasconi.
Aceasta a mai susținut că jurnaliștii nu trebuie să manifeste admirație sau supunere față de persoanele aflate la conducerea statului, ci trebuie să își poată exercita liber meseria.
„Cetățenii, jurnaliștii NU trebuie să-ți pupe inelul, ci tu, alesul lor ești obligat de funcția pe care ți-au oferit-o, să asculți și să lucrezi pentru binele lor și al acestei țări”, a transmis Lasconi.
Lasconi: Libertatea presei este mai importantă decât orgoliul personal
În mesajul său, Elena Lasconi a recunoscut că presa poate avea greșeli și excese, însă a precizat că acestea nu justifică restrângerea libertății de exprimare.
Fosta candidată a explicat că un politician nu trebuie să fie de acord cu toate întrebările unui jurnalist și nici să îl simpatizeze pentru a-i respecta dreptul de a participa la conferințe și de a cere explicații.
„Nu trebuie să simpatizez un jurnalist ca să-i apăr dreptul de a pune întrebări. Așa cum nu trebuie să antipatizez un politician ca să-mi doresc să răspundă la ele”, a scris aceasta.
Lasconi a mai atras atenția că instituțiile publice nu aparțin persoanelor care ocupă temporar funcții de conducere, iar accesul presei nu ar trebui să depindă de cât de confortabile sunt întrebările adresate.
De la ce a pornit conflictul dintre Nicușor Dan și Ovidiu Vanghele
Incidentul a avut loc marți seară, la conferința de presă susținută de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. La finalul întâlnirii, jurnalistul Ovidiu Vanghele i-a adresat președintelui o întrebare despre procurorul general Cristina Chiriac, numită în funcție de șeful statului.
Jurnalistul a făcut referire la un vot exprimat de aceasta în Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-ar fi opus sesizării Inspecției Judiciare pentru verificarea unei presupuse ingerințe în actul de justiție.
Vanghele l-a întrebat pe președinte dacă situația respectivă este compatibilă cu reformarea justiției pe care acesta a susținut-o în campania electorală.
În locul unui răspuns la întrebare, Nicușor Dan i-a comunicat jurnalistului că a dispus interzicerea accesului său la viitoarele conferințe de presă de la Cotroceni.
„Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă, la Palatul Cotroceni, în acest mandat”, i-a spus președintele.
Șeful statului a precizat că angajații săi nu au respectat anterior această dispoziție și și-a cerut scuze pentru faptul că jurnalistul fusese lăsat să aștepte.