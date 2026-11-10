Politica· 1 min citire

Nicușor Dan: Succesul în politică externă nu se măsoară în viteza unei vizite, ci în obiectivele de securitate atinse

Nicușor Dan

Nicușor Dan

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Scris deIonuț Nichita
Publicat10 nov. 2026, 20:32
Actualizat10 nov. 2026, 20:33

Nicușor Dan a declarat marți că succesul politicii externe se măsoară prin realizarea obiectivelor de securitate, nu prin viteza vizitelor oficiale, și a justificat refuzul desecretizării contractului de lobby pentru SUA.

Președintele Nicușor Dan a răspuns marți, 10 noiembrie 2026, la întrebările jurnaliștilor privind absența unei vizite oficiale în Statele Unite ale Americii de la preluarea mandatului. Șeful statului a considerat că evaluarea performanței în domeniul relațiilor internaționale nu trebuie să se bazeze pe frecvența sau rapiditatea deplasărilor diplomatice.

Eu cred că succesul sau insuccesul în materie de politică externă al unei administraţii nu se măsoară în viteza unei vizite într-un loc sau altul din lumea asta. Cred că succesul, şi în special în condiţiile de securitate pe care le trăim azi, succesul este de a realiza acele obiective de securitate şi politică externă pe care administraţia şi le-a propus.

Şi eu cred că, în materie de securitate, România a continuat un parcurs, ca să fim foarte corecţi. A continuat un parcurs care era deja bun şi s-a consolidat foarte mult, atât în relaţia cu Statele Unite, cât şi în relaţia cu partenerii europeni

a spus președintele Nicușor Dan, întrebat de ce nu a reuşit până acum o vizită oficială în SUA Nicușor Dan

De ce Președinția se opune desecretizării contractului de lobby

Întrebat despre poziția instituției pe care o conduce față de desecretizarea contractului de lobby pentru spațiul american, Nicușor Dan a precizat că documentul vizează două entități supuse unor regimuri juridice distincte. Conform explicațiilor sale, fiecare parte are propriile constrângeri legale privind confidențialitatea.

Șeful statului a adăugat că anumite obiective strategice ale României în raport cu partenerul american nu este logic să fie făcute publice în detaliu, ci doar enunțate generic.

Reacția la incidentul de la conferința de presă din Sector 4

Nicușor Dan a fost întrebat și despre sentimentele sale în momentul în care Paolo Zampolli l-a pus pe speaker într-o conferință de presă susținută la un eveniment organizat în sectorul 4 al Capitalei. Președintele a răspuns scurt că a zâmbit.

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