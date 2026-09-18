Planul lui Siegfried Mureșan pentru învestirea Guvernului. De unde vrea să obțină cele 47 de voturi lipsă

Premierul desemnat Siegfried Mureșan începe negocierile pentru formarea noului Guvern, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru.
Mureșan are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament, iar PNL, USR, UDMR și grupul minorităților ajung, potrivit calculelor prezentate de premierul desemnat, la 186 de voturi. Astfel, mai sunt necesare 47 de voturi pentru învestire.
PNL, USR și UDMR încep redactarea programului
Siegfried Mureșan a anunțat vineri că lucrează împreună cu experții PNL, USR și UDMR la programul de guvernare. Cele trei formațiuni susțin nominalizarea sa și urmează să participe la negocierile pentru formarea Cabinetului.
Premierul desemnat trebuie să își definitiveze programul și lista miniștrilor în termenul constituțional, după care Guvernul va fi prezentat Parlamentului pentru votul de învestitură.
De unde pot veni cele 47 de voturi
Matematica parlamentară îl obligă pe Mureșan să caute sprijin și în afara grupurilor care îl susțin deja. PSD este principala formațiune cu care pot avea loc negocieri, însă social-democrații nu au anunțat că vor susține Guvernul.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va analiza situația într-o ședință a Biroului Permanent Național programată pentru luni, 21 septembrie. Social-democrații au susținut anterior varianta unui guvern condus de Grindeanu.
Și USR a transmis că este deschis discuțiilor cu PSD pentru susținerea unui guvern condus de Mureșan.
AUR anunță că nu susține Guvernul
AUR a transmis că nu va vota un Guvern din care formațiunea nu face parte. George Simion a spus că partidul său își menține această poziție și că nu va susține un Cabinet fără reprezentare AUR la nivelul miniștrilor și fără un premier agreat de formațiune.
În aceste condiții, principala necunoscută pentru Mureșan rămâne de unde vor veni cele 47 de voturi suplimentare necesare pentru atingerea pragului de 233.
Guvernul trebuie să ajungă la vot
Mureșan nu ia în calcul, în acest moment, retragerea înaintea votului de învestitură și trebuie să folosească perioada următoare pentru negocieri cu partidele și parlamentarii care nu fac parte din actuala formulă de susținere.
Președintele Nicușor Dan urmează să semneze sâmbătă decretul de desemnare, iar documentul va fi publicat luni în Monitorul Oficial.