Președintele Ungariei Tamas Sulyok și-a promulgat propria revocare din funcție

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 07:17

Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a semnat un amendament constituțional adoptat de partidul de guvernământ Tisza al prim-ministrului Peter Magyar, care îi pune capăt mandatului în calitate de șef al statului, a declarat Sulyok într-un comunicat sâmbătă.

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