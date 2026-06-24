PSD a decis să intre la guvernare și îl propune pe Sorin Grindeanu premier: „Nu vom sta cu căciula în mână în fața nimănui”

Publicat 24 iun. 2026, 13:32 Sursă Realitatea.Net

PSD a decis miercuri, în unanimitate, să intre la guvernare și să îl susțină pe președintele partidului, Sorin Grindeanu, pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut după ședința extinsă a Biroului Permanent Național, la care au participat și liderii organizațiilor județene, în format online. Grindeanu a afirmat că România traversează o perioadă dificilă și are nevoie urgentă de un guvern funcțional, nu de noi conflicte politice.

Distribuie articolul