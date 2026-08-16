Șefa CCR își va depune mâine demisia - SURSE

Publicat 16 aug. 2026, 18:43 Sursă Realitatea PLUS

Simina Tănăsescu își va prezenta mâine demisia de la șefia CCR, după apariția informațiilor potrivit cărora s-a întâlnit cu Ilie Bolojan înainte de ședința crucială a Curții Constituționale, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere din partea Siminei Tănăsescu, însă nu a primit niciun răspuns până în acest moment.

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