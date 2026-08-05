PSD, UDMR și aripa conservatoare din PNL ar putea forma noul Guvern. Consultări cruciale la Cotroceni săptămâna viitoare - SURSE

S-a bătut palma pentru un nou guvern. Un politic - cu premier independent - format din PSD, UDMR și aripa conservatoare din PNL, indică surse politice citate de Realitatea Plus.
Acesta este, în prezent, cel mai plauzibil scenariu, potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS. Săptămâna viitoare sunt așteptate consultări și discuții, atât oficiale, cât și informale, la Palatul Cotroceni, în încercarea de a identifica o soluție pentru formarea unui nou guvern.
Conform acelorași surse, varianta aflată acum în prim-plan este constituirea unui guvern politic format din PSD, UDMR, grupul minorităților naționale, partidele mai mici din Parlament și aripa conservatoare din PNL. O astfel de formulă ar putea reuni aproximativ 240 de voturi, suficiente pentru învestirea Executivului, care ar putea avea loc la începutul lunii septembrie.
În ceea ce privește funcția de prim-ministru, sunt analizate două variante. Prima este desemnarea unui premier politic, iar unul dintre numele aflate în discuție este cel al liderului PSD, Sorin Grindeanu.
Totuși, potrivit surselor citate, varianta considerată în acest moment mai plauzibilă este desemnarea unui premier independent. Printre numele vehiculate se află Alexandru Nazare, dar și alte persoane care ar putea beneficia de susținerea tuturor partidelor implicate, astfel încât să obțină numărul necesar de voturi în Parlament.
Aceleași surse mai susțin că viitorul guvern ar urma ca, la începutul anului viitor, să majoreze atât pensiile, cât și salariile.