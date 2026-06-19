Politica· 1 min citire

Tupeu incredibil! Ciucu contestă controlul judiciar după acuzațiile de luare de mită

Ciprian Ciucu la DNA

Ciprian Ciucu la DNA

Scris deStoica Marian
Publicat19 iun. 2026, 12:58
Sursărealitatea.net

Tupeul lui Ciprian Ciucu: primarul anchetat de DNA contestă controlul judiciar.

Ciprian Ciucu contestă măsura luată de anchetatori la Tribunal și, cel mai probabil, cere revocarea ei.

Potrivit Realitatea PLUS, primarul genral al Capitalei nu-și doreșete să meargă să dea cu subsemnatul în continuare, după ce joi a fost audiat la DNA, unde i s-a adus la cunoștință faptul că este acuzat de luare de mită într-un dosar instrumentat de procurorii anticorupție.

Ulterior audierilor, acesta s-a ales cu control judiciar. Anchetatorii spun că mita ar fi constat în servicii de publicitate și consultanță electorală. În dosar ar fi implicate mai multe persoane, inculsiv persoane care au ajuns în arest în urma acestor acuzații.

Rămâne de văzut dacă instanța îi va da dreptate și dacă va revoca măsura sau dacă va rămâne în continuare cu control judiciar.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ciprian ciucuDNAmasura contestatajustitiecontrol judiciar

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe