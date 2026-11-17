Publicat 17 nov. 2026, 08:40 Sursă realitatea.net

Un studiu avertizează asupra posibilelor riscuri cardiace asociate energizantelor și suplimentelor cu cofeină. 45% dintre raportări vizează tineri.

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