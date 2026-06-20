Sanatate· 2 min citire

Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Temperaturile urcă la 36 de grade, furtuni și grindină în mai multe zone

Canicula

Canicula

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iun. 2026, 16:43

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod galben valabile în intervalul 20 iunie, ora 10 – 23 iunie, ora 21, anunțând primmul episod de caniculă din această vară, dar și instabilitate atmosferică accentuată în numeroase regiuni ale României.

Potrivit meteorologilor, disconfortul termic va crește semnificativ în vest și sud-vest, unde temperaturile maxime vor ajunge la 34–36 de grade Celsius. Punctul culminant al valului de căldură este așteptat duminică, 21 iunie, când indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

Evoluția pe zile

Sâmbătă, 20 iunie: Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius.

Duminică, 21 iunie: Valul de căldură se intensifică în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, vestul și centrul Transilvaniei și sud-vestul Munteniei, cu temperaturi de până la 36 de grade și disconfort termic accentuat.

Luni, 22 iunie: Avertizările vizează Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, cu maxime între 30 și 34 de grade și disconfort termic ridicat.

Furtuni cu grindină și rafale puternice de vânt

Pe lângă căldura extremă, ANM anunță și perioade de instabilitate atmosferică. Duminică și luni, în vestul țării și în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, iar marți, 23 iunie, în sud, centru și nord-est, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 40–60 km/h.

Local sunt posibile vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30 l/mp.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

alcool pe caniculaalerta canicula

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe