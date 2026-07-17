Cum ne afectează schimbările bruște de temperatură. Ce trebuie să știi despre valul de aer rece anunțat după caniculă
Schimbări bruște de temperatură
După zile întregi de caniculă, meteorologii au anunțat că România va fi afectată de un val de aer rece, cu scăderi importante de temperatură față de valorile din ultimele săptămâni. Vestea vine ca o binecuvântare pentru mulți dintre noi, sufocați de arșiță — dar tranziția bruscă de la caniculă la vreme răcoroasă nu este deloc lipsită de riscuri pentru organism.
După zile întregi de caniculă, meteorologii au anunțat că România va fi afectată de un val de aer rece, cu scăderi importante de temperatură față de valorile din ultimele săptămâni. Vestea vine ca o binecuvântare pentru mulți dintre noi, sufocați de arșiță — dar tranziția bruscă de la caniculă la vreme răcoroasă nu este deloc lipsită de riscuri pentru organism.
Medicii avertizează constant că schimbările bruște de temperatură pun o presiune reală pe sistemul cardiovascular, pe imunitate și pe sistemul respirator, mai ales atunci când diferența termică se produce în doar câteva zile, așa cum se anunță și acum. În acest articol explicăm ce se întâmplă în corp atunci când temperatura scade brusc, cine este cel mai expus și ce măsuri simple te pot proteja în perioada următoare.
Ce se întâmplă în organism când temperatura scade brusc
Corpul uman funcționează optim într-un interval termic relativ îngust și are nevoie de timp ca să se adapteze la o schimbare de temperatură. Potrivit specialiștilor, organismul are nevoie de aproximativ 14 zile pentru a se adapta la o diferență de 4 grade Celsius, iar la o diferență de 10 grade, corpul este supus unui stres semnificativ.
Când trecerea se face rapid — de exemplu, de la 35-38°C în timpul zilelor de caniculă, la 18-20°C în câteva zile, odată cu instalarea valului de aer rece — vasele de sânge, sistemul nervos vegetativ și imunitatea sunt solicitate brusc, fără timpul necesar de acomodare. Acest fenomen este cunoscut popular drept șoc termic și poate declanșa o serie de reacții în lanț în organism.
Cine este cel mai expus riscurilor
Nu toată lumea resimte la fel schimbările bruște de vreme. Sunt câteva categorii de persoane pentru care tranziția de la caniculă la aer rece poate fi periculoasă:
Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare (hipertensiune, boli coronariene, antecedente de infarct sau AVC)
Copiii, al căror sistem imunitar și termoreglator este încă în dezvoltare
Vârstnicii, la care mecanismele de adaptare termică sunt mai lente
Persoanele cu boli respiratorii cronice (astm, bronșită cronică, BPOC)
Persoanele cu boli reumatismale sau articulare, sensibile la variațiile de presiune atmosferică
Dacă te regăsești în una dintre aceste categorii, este recomandat să fii mai atent la simptome în zilele în care se instalează valul de aer rece anunțat de meteorologi.
Efecte asupra inimii și sistemului cardiovascular
Dintre toate riscurile asociate schimbărilor bruște de temperatură, cele cardiovasculare sunt printre cele mai serioase. Trecerea rapidă de la căldură extremă la aer rece poate determina:
Creșterea tensiunii arteriale și a frecvenței cardiace, pe măsură ce vasele de sânge se contractă brusc
Un risc crescut de evenimente cardiovasculare acute (infarct, accident vascular cerebral) la persoanele cu afecțiuni preexistente
Senzații de amețeală sau presiune toracică, mai ales la trecerea bruscă dintr-un spațiu foarte cald într-unul răcit excesiv (de exemplu, cu aer condiționat)
Medicii recomandă evitarea eforturilor fizice intense chiar în primele zile după instalarea răcirii, tocmai pentru a nu suprasolicita inima în perioada de adaptare.
Impactul asupra imunității și al sistemului respirator
Trecerea bruscă de la temperaturi ridicate la unele scăzute slăbește temporar sistemul imunitar, ceea ce înseamnă un risc mai mare de infecții sezoniere — răceli, dureri în gât, viroze respiratorii. La nivelul plămânilor, aerul rece poate declanșa spasm bronșic, tuse, strănut și congestie nazală, simptome frecvente mai ales la persoanele cu afecțiuni respiratorii preexistente.
Practic, corpul care tocmai a trecut prin zile de caniculă, cu transpirație abundentă și deshidratare ușoară, ajunge dintr-odată să facă față și unei provocări imunitare suplimentare — ceea ce explică de ce mulți oameni răcesc exact în perioadele de tranziție meteo, nu în toiul iernii.
Dureri articulare și alte simptome frecvente
Schimbările bruște de temperatură vin adesea la pachet cu variații de presiune atmosferică, iar acestea pot provoca:
Dureri și rigiditate articulară, în special la persoanele cu artrită sau reumatism
Dureri de cap sau migrene, frecvente la persoanele sensibile la variațiile barometrice
Stări de oboseală, iritabilitate și dificultăți de concentrare, cauzate de efortul de adaptare al organismului
Cum ne protejăm în perioada valului de aer rece
Vestea bună este că majoritatea riscurilor asociate schimbărilor bruște de temperatură pot fi reduse semnificativ prin câteva măsuri simple:
1. Îmbracă-te în straturi. Așa poți ajusta rapid ținuta pe măsură ce temperatura scade de-a lungul zilei, fără să fii nici prea încălzit, nici expus la frig.
2. Ai grijă la diferența dintre interior și exterior. Dacă folosești în continuare aerul condiționat în zilele de tranziție, medicii recomandă ca diferența dintre temperatura de afară și cea din casă sau mașină să nu depășească 8-10°C, iar trecerea dintr-un spațiu în altul să se facă treptat.
3. Continuă să te hidratezi corespunzător. Chiar dacă senzația de sete scade odată cu răcirea vremii, corpul are nevoie în continuare de apă suficientă pentru a-și regla temperatura și pentru a susține imunitatea.
4. Evită eforturile fizice intense în primele zile de după schimbarea bruscă de temperatură, mai ales dacă ai afecțiuni cardiovasculare.
5. Ai grijă la alimentație. O dietă echilibrată, bogată în legume, fructe proaspete și surse de vitamina C, susține imunitatea în perioadele de tranziție meteo.
6. Odihnește-te suficient. Somnul de calitate ajută organismul să se adapteze mai ușor la variațiile de temperatură.
7. Fii atent la persoanele vulnerabile din familie — copii, vârstnici, persoane cu boli cronice — și asigură-te că sunt îmbrăcați corespunzător și că nu sunt expuși brusc la frig, mai ales dimineața și seara, când diferențele de temperatură sunt cele mai mari.
Când este cazul să mergi la medic
Deși majoritatea simptomelor legate de schimbările bruște de temperatură sunt trecătoare, există semnale care nu ar trebui ignorate: dureri în piept, palpitații, amețeli severe, dificultăți de respirație sau febră persistentă. Dacă apare oricare dintre acestea, mai ales la persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii cunoscute, este important să ceri sfatul unui medic cât mai curând.
Întrebări frecvente
Cât timp îi ia organismului să se adapteze la o schimbare bruscă de temperatură? În medie, corpul are nevoie de aproximativ 14 zile pentru a se adapta la o diferență de 4 grade Celsius. La diferențe mai mari, de 8-10 grade, stresul asupra organismului este considerabil mai intens.
Este periculos să dau drumul la aer condiționat imediat după ce vine valul de aer rece? Nu aerul condiționat în sine este problema, ci diferența mare și bruscă de temperatură. Recomandarea medicilor este ca diferența față de temperatura exterioară să nu depășească 8-10°C.
De ce răcim mai des în perioadele de tranziție meteo decât iarna? Pentru că organismul este surprins nepregătit — imunitatea este temporar slăbită de trecerea bruscă de la cald la rece, iar corpul nu a avut timp să se adapteze, spre deosebire de iarnă, când suntem deja obișnuiți cu frigul.
Concluzie
Valul de aer rece anunțat de meteorologi după perioada de caniculă aduce o binevenită scădere a temperaturilor, dar și o perioadă de tranziție solicitantă pentru organism. Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, respiratorii sau articulare, copiii și vârstnicii sunt cei mai expuși riscurilor, însă câteva măsuri simple — îmbrăcăminte în straturi, hidratare constantă, evitarea diferențelor mari de temperatură între interior și exterior și odihnă suficientă — pot reduce considerabil disconfortul și riscurile asociate acestei schimbări bruște de vreme.
Articol cu scop informativ general. Informațiile din acest material nu înlocuiesc consultul medical de specialitate; pentru simptome persistente sau afecțiuni preexistente, adresează-te medicului tău.
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