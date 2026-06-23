Sanatate· 2 min citire

Italia, sub COD ROȘU de caniculă. Roma și Milano, printre orașele afectate

Caniculă Italia/ Profimedia

Caniculă Italia/ Profimedia

Scris deDana Bărăgan
Publicat23 iun. 2026, 11:56
SursăRealitatea.Net

Europa se confruntă cu un nou val de căldură extremă. În timp ce Italia a instituit cod roșu de caniculă în 15 orașe, inclusiv Roma și Milano, autoritățile meteorologice din Marea Britanie au emis la rândul lor o alertă de nivel maxim pentru sudul Angliei, regiunea Midlands și sudul Țării Galilor, unde temperaturile ar putea atinge 38-39 de grade Celsius în următoarele zile.

Valul de căldură care afectează Italia continuă să se intensifice. Ministerul Sănătății a declarat marți alertă cod roșu în 15 orașe, printre care Roma și Milano, iar autoritățile au anunțat că miercuri măsura va fi extinsă și într-un al 16-lea oraș.

Codul roșu reprezintă cel mai ridicat nivel de alertă și indică un risc semnificativ pentru sănătatea populației, inclusiv pentru persoanele sănătoase și active.

Recomandările autorităților

Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în intervalele cu temperaturi maxime, consumul de alimente ușoare, hidratarea corespunzătoare și răcorirea frecventă prin stropirea cu apă rece.

Franța, sufocată de caniculă: peste 40 de grade la Paris și Bordeaux

Franța se confruntă, la rândul său, cu temperaturi extreme, pe fondul valului de căldură care afectează o mare parte a Europei. În mai multe regiuni ale țării, mercurul din termometre a depășit pragul de 40 de grade Celsius, iar autoritățile au emis avertizări pentru populație.

Printre cele mai afectate orașe se numără Paris și Bordeaux, unde temperaturile ridicate pun presiune pe infrastructură și pe sistemul de sănătate. Autoritățile le recomandă locuitorilor să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile în aer liber în intervalele cu temperaturi maxime.

Meteorologii avertizează că valul de caniculă ar putea persista și în următoarele zile, menținând un risc ridicat pentru persoanele vulnerabile, în special vârstnici, copii și cei care suferă de afecțiuni cronice.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

caniculaitaliaRomamilanocod rosu

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe