41 de conducători auto au rămas pietoni. Record de amenzi date de polițiști
450 sancțiuni contravenționale
Peste 800 de polițiști au acționat în perioada 18 – 20 martie, la nivelul județului Călărași, pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice.
Au fost organizate 25 de acțiuni și s-a intervenit la 150 de evenimente.
Ca urmare a activităților, au fost constatate 41 de infracțiuni, 10 persoane au fost surprinse în flagrant, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 4 măsuri preventive.
Totodată, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 458 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 197.000 de lei.
Polițiștii rutieri au desfășurat activități pentru prevenirea accidentelor de circulație, fiind constatate 12 infracțiuni la regimul rutier. Au fost reținute 41 de permise de conducere și retrase 6 de certificate de înmatriculare.
Sursa: Realitatea de Calarasi
