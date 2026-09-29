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A simulat retururi fără să predea produsele și ar fi încasat 16.300 de lei. Tânăr reținut pentru fraudă
Poliție
Un tânăr de 28 de ani din județul Iași a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru fals informatic și fraudă informatică, după ce ar fi simulat mai multe retururi de produse comandate online.
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